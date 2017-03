Tomasz Terlikowski: Prawdziwi wykluczeni

Są takie słowa, które w debacie publicznej zostały zawłaszczone przez jedną ze stron. Jednym z nich jest „wykluczenie”. Jest faktem, że na wykluczonych od lat polityczny kapitał zbija lewica.

Są takie słowa, które w debacie publicznej zostały zawłaszczone przez jedną ze stron. Nie, nie zarzucam chęci odbierania ich innym, bo często owo zawłaszczenie bierze się z niechęci jednej ze stron do jakiegoś terminu. I tak przez lata patriotyzm wielu ludziom lewicy czy polskim liberałom (uczciwie trzeba przyznać, że wcale nie wszystkim) kojarzył się raczej negatywnie, więc obawiając się posądzeń o nacjonalizm, jak ognia unikano jego stosowania. Obecnie to się zmieniło, ale po latach zaniedbań niełatwo jest budować lewicowy patriotyzm (szczególnie gdy ma być on sprowadzony do sprzątania po własnych psach).

Ale na konserwatywnej prawicy mamy podobne terminy. Jednym z nich jest „wykluczenie". Jest faktem, że na teorii wykluczenia, na wykluczonych od lat polityczny kapitał zbija lewica. To ona wskazuje, kto jest, a kto nie jest wykluczony, a zabiegając o współczucie dla tych, których za takich uznaje, buduje gigantyczny program przemian społecznych, redefiniując rozumienie małżeństwa czy rodziny, a także tworząc – nie zawsze korzystne dla samych zainteresowanych – programy pozytywnej dyskryminacji. Wykorzystywanie grup (realnie lub wirtualnie) wykluczonych przez lewicę nie oznacza jednak, że nie ma prawdziwych wykluczonych, którymi powinna zająć się konserwatywna prawica. „Wykluczenie" istnieje i trzeba o nim zupełnie otwarcie mówić.