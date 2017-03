Tomasz Krzyżak: Miłujcie nieprzyjaciół

Przyznaję, że nie do końca rozumiem pewne posunięcia tych, którzy miłują „prawo i sprawiedliwość”. Często dostrzegam w nich chęć odwetu i zemsty. Wam też nie jest to obce.

Bracia mili, wybaczcie mi, że nie pisałem do Was przed tygodniem. Siewca, wysyłając mnie do Was, prosił, abym przesyłał do niego cyklicznie sprawozdania z mojej pracy. Pierwsze już posłałem, ale ponieważ potrzebowałem trochę czasu, by je przygotować, nie napisałem do Was. Wyznam Wam, że nie zdawałem sobie sprawy z tego, że na te listy czekacie. Wydawało mi się, że traktujecie je jako zło konieczne i moje napomnienia Was drażnią. Wybaczcie, źle Was oceniłem.

Wielu z Was pyta mnie o to, dlaczego mój wpływ na anioła Jarosława i jego przyjaciół jest tak niewielki. Dlaczego pozwalam mu robić wszystko i zupełnie nie liczyć się z Waszym zdaniem. Prosicie o to, by powstrzymać jego „imperatorskie" zapędy. Żądacie też jakiejś kary dla niego, bo – tu zacytuję jednego z aniołów od Grzegorza – przegrywając 27:1, „skompromitował" Wasz kraj. Być może źle to zabrzmi, ale posłużę się jego wypowiedzią z wywiadu dla jednego z periodyków. A powiedział swoim rozmówcom tak: „Państwo jako dziennikarze, nie wszystko wiecie i dlatego wyciągacie nieuprawnione wnioski". Otóż to. Także i Wy nie wszystko wiecie i wyciągacie złe wnioski.