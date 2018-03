Tomasz Terlikowski: Zapomnieć o świecie i newsach czyli wszystko to, co ważne Fotorzepa/ Rafał Guz

Nasze medialne burze przemijajš błyskawicznie, pozostawiajšc w nas co najwyżej osad wzajemnej pogłębiajšcej się niechęci już nie tylko do siebie nawzajem, ale coraz częœciej do rzeczywistoœci w ogóle.