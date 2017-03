Jacek Rybicki: Komuna zwyciężyła zza grobu

Ponieśliśmy spektakularną klęskę na polu budowy wspólnoty. To jest zwycięstwo komuny zza grobu. W czasach PRL władza próbowała nas podzielić i to jej się nie udało, bo jednak powstała Solidarność. A w wolnej Polsce jesteśmy od lat bardzo podzieleni - mówi Jacek Rybicki, działacz NSZZ Solidarność i były poseł AWS.

Plus Minus: Rząd Donalda Tuska zdemontował reformę emerytalną wprowadzoną przez koalicję AWS–UW, rząd Beaty Szydło przewraca waszą reformę oświaty i służby zdrowia. Czy to AWS nie miała racji, wprowadzając te reformy, z których przez lata byliście tacy dumni, czy wasi następcy się mylą?

Jacek Rybicki: Reformę służby zdrowia zdemontował SLD, likwidując kasy chorych i wprowadzając Narodowy Fundusz Zdrowia. A gdybym chciał być precyzyjny, to powiedziałbym, że reformę służby zdrowia zdemontował Leszek Balcerowicz, wicepremier i minister finansów w naszym rządzie. Bo z naszych wyliczeń wynikało, że jeżeli przez dziesięć lat nie podniesiemy składki zdrowotnej do 10–11 proc., to reforma się nie uda z braku środków. Ale wówczas Balcerowicz zagroził rozpadem koalicji i składka zdrowotna została ustalona na poziomie 7,5 proc. Co do gimnazjów, PiS oceniło, że ten pomysł się nie sprawdził, poszatkowanie okresów edukacyjnych i skrócenie liceów do trzech lat źle wpłynęło na poziom edukacji i wychowania młodzieży. Dlatego zaproponowali zmiany. Każda partia, która uzyskała mandat od wyborców, ma do tego prawo.