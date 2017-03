Koncerny silne jak państwa. Kto rządzi światem?

Odradzanie się państw narodowych prowadzi je do konfliktu z koncernami międzynarodowymi. Konfrontacja wydaje się nieunikniona. Za korporacjami stoi pieniądz, wiedza i sprawność. Za państwami prawo do stanowienia o przyszłości ich obywateli.

Październikowy ranek na cichej londyńskiej uliczce niedaleko parku Świętego Jakuba. Ubrany w drogi, dobrze skrojony granatowy garnitur, wychowany w Libanie Brazylijczyk wychodzi w towarzystwie obstawy z budynku przy 10. Downing Street. Właśnie skończył rozmowę z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. To prezes Nissana Carlos Ghosn, który zaledwie kilka dni wcześniej zakomunikował, że jeśli Brytyjczycy wyjdą z Unii Europejskiej, wszystkie inwestycje koncernu na Wyspach zostaną wstrzymane. Co więcej, Nissan i Renault będą domagały się odszkodowania od rządu w Londynie za wszelkie straty, jakie z powodu Brexitu koncern poniesie.

– Po naszym owocnym spotkaniu jestem pewien, że rząd w Londynie zagwarantuje, że Wielka Brytania będzie konkurencyjnym miejscem do robienia biznesu. Oczekuję kontynuacji korzystnej współpracy między Nissanem a rządem Wielkiej Brytanii – podsumował spotkanie Ghosn.