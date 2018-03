Bończa-Szabłowski: Czas kulturalnych barbarzyńców

Warszawa jest dziwnym miastem. Cišgle podkreœla się, jak bardzo okaleczona została przez wojnę. Jak brutalnie z jej historiš i tradycjš rozprawili się Niemcy. To wszystko bolesna prawda. Zdjęcia miasta ruin i zgliszcz nadal robiš wstrzšsajšce wrażenie i sš jak krzyk rozpaczy.

Od zakończenia wojny upłynęło już sporo lat, okupantów dawno pogoniliœmy. Okazuje się jednak, że sami tradycję tego miasta mamy w głębokiej pogardzie. Nonszalancko niszczšc pamięć miejsc, które wrosły w jego historię. Głównie tę powojennš, bo z przedwojennej prawie nic nie zostało. WeŸmy choćby taki adres jak Foksal 16. Słynna restauracja Kameralna. W czasach PRL spotykała się tam cała artystyczna œmietanka. W suto zakrapianych debatach uczestniczyli zarówno piękni dwudziestoletni, jak i szpetni czterdziestoletni. Jarosław Iwaszkiewicz wprowadzał w tajniki życia (nie tylko literackiego) Marka Hłaskę i wymieniał uwagi na jego temat (to znaczy Marka, a nie życia) z Jerzym Andrzejewskim. Hłasko bowiem – jak opowiadała mi na poczštku lat 90. Agnieszka Osiecka – podobał się zarówno kobietom, jak i mężczyznom. W Kameralnej – jak wspominała – łatwo wdawał się w awantury, towarzyszyła mu bowiem legenda ćwierćbandycka. Osieckš nazywał w swej korespondencji pannš Czaczkes, a chcšc drażnić swoich adoratorów, przedstawiał jš im jako narzeczonš. Patrzšc zaœ na jej kolegów z STS, mówił z wyraŸnš wyższoœciš: „Łšczycie się w pęczki, by zamaskować brak indywidualnego talentu". Tysišce anegdot, spotkań, które zainicjowały niejedno literackie dzieło, łšczyły się z Kameralnš. Miejsce, w którym Muzeum Literatury powinno od dawna otworzyć swój oddział, a stoliki opatrzyć nazwiskami słynnych goœci, pod koniec lat 90. po prostu przestało istnieć. Wyposażenie, czyli praktycznie literackie relikwie, poszło na œmietnik, robišc miejsce sztampowym stolikom kolejnej wietnamskiej knajpy, która zresztš także niedługo przetrwała. Podobne były koleje losu słynšcej z elegancji, usytuowanej u podnóża pomnika Mickiewicza kawiarni Telimena. Tam do niedawna można było spotkać artystów opery, aktorów, œpiewaków, tancerzy, a dziœ stała się ona częœciš popularnej wœród młodzieży kawiarnianej sieciówki, gdzie siedzi się na poduchach na tle oskrobanych do cegieł œcian.

Prawdziwy przykład barbarzyństwa dotyczy jednak kina Femina. Najstarsze w Warszawie, wpisane do Księgi rekordów Guinnessa, miejsce o poruszajšcej historii zamieniło się przed ponad rokiem w kolejny sklep sieci Biedronka. A przecież – choćby ze względu na swoje dzieje – powinno być nietknięte. Znajdowało się na terenie getta. Tam œpiewała Wiera Gran oraz grał Władysław Szpilman. Zamiana tego na market w zgodnej opinii nie tylko filmowców wydawała się czymœ niewyobrażalnym. Halina Szpilman, wdowa po Władysławie, wspominała okupacyjne koncerty swego męża oraz orkiestry, gdzie na skrzypcach grał jego ojciec. Po latach w wyremontowanym już kinie Femina uczestniczyła z rodzinš w odsłanianiu pamištkowej tablicy przypominajšcej tamte bolesne lata. Pamiętam zresztš, jak kilka lat temu Izraelska Orkiestra Symfoniczna kierowana przez Zubina Mehtę po koncercie w Warszawie udała się właœnie do Feminy zagrać specjalny koncert w hołdzie tym, którzy polegli. Przeciw kuriozalnej decyzji likwidacji ambitnego kina z poruszajšcš historiš protestowały tysišce warszawiaków. I co? I nic. Feminę wraz z całš kamienicš odzyskał spadkobierca dawnego właœciciela i miał w nosie jej historię i wolę swego przodka. Miasto przyglšdało się bezradnie, jak dŸwigi wkroczyły na podwórko kina, burzšc bezpowrotnie jego historię. Pikanterii dodaje fakt, że wokół Feminy jest co najmniej kilka sklepów popularnej sieci. A wkrótce po wyburzeniu kina w wynajętej po sšsiedzku sali Teatru Kamienica właœnie przedstawiciele Biedronki mówili o kulturotwórczej roli firmy, konkursach literackich dla dzieci oraz... akcji „Kino z Biedronkš". Szkoda, że nie mogli jej zaprezentować w Feminie, bo mimo wczeœniejszych planów, nie udało się ostatecznie wybudować wraz z dyskontem także sali kinowej. Pozostał neon z napisem „Femina", choć otoczony logami Biedronki. W przedsionku pozostały pamištkowe tablice, wspominajšce bolesnš historię. Teraz czekam, gdy z okazji rocznicy Marca '68 w nowej Feminie w promocji będš sprzedawać macę i żonkile.