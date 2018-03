Jerzy Eisler: To nie była walka klas

Gomułka nie rozumiał młodych ludzi. Dziwił się, powtarzajšc: „Czemu się buntujecie? Ja przed wojnš miałem dwie koszule, a wy macie po cztery!". Młodzi ludzie ironicznie się na to uœmiechali. Archaiczny, kostyczny I sekretarz partii był dla nich kompletnie z innego œwiata.

Plus Minus: W tym roku mija 50 lat od wydarzeń marcowych z 1968 r. Jak do nich doszło?

Prof. Jerzy Eisler: Mieliœmy wtedy do czynienia z co najmniej czterema równoległymi procesami. Pierwszym z nich był bunt młodzieży akademickiej, ale także młodych robotników i młodzieży szkolnej, który objšł całš Polskę. Zapoczštkowała go decyzja polityczna o zdjęciu „Dziadów" ze sceny Teatru Narodowego. Protestujšcy chcieli liberalizacji życia w PRL.

Drugi proces to kampania antyinteligencka, wymierzona w pisarzy, naukowców, artystów; często ludzi o ogromnych zasługach dla polskiej kultury i nauki, których poprzez medialnš propagandę atakowano z nazwiska, bardzo brutalnie, podważajšc nawet wartoœć ich osišgnięć artystycznych czy naukowych. W partii z jednej strony kokietowano i adorowano intelektualistów, a z drugiej nimi gardzono i lekceważono. Mówiono, że „jajogłowi tylko się wymšdrzajš", że „pisarze nie sš żadnym sumieniem narodu, bo sumieniem narodu może być tylko Polska Zjednoczona Partia Robotnicza".

A co z kampaniš antysemickš, nazywanš przez władze „antysyjonistycznš"?

To trzeci nurt, który po częœci łšczy się z poprzednim. Kampanię antysemickš wymierzono w Żydów i Polaków żydowskiego pochodzenia.

Czwarty proces, walka polityczna w kierownictwie PZPR, jest najmniej zbadany przez historyków. Często żartuję, że w nazwie „PZPR" najsłabszym przymiotnikiem było – „Zjednoczona". Choć na zewnštrz partię przedstawiano jako monolit, to stugębna plotka mówiła o najróżniejszych podziałach, ambicjach i planach poszczególnych działaczy partyjnych. Te animozje sięgajš co najmniej II wojny œwiatowej – do czasów rywalizacji œrodowiska skupionego wokół Władysława Gomułki z towarzyszami, którzy przybyli do Polski w latach 1944-1945 wraz z Armiš Czerwonš.

Władzy w 1968 roku zależało na wywołaniu konfliktu?

Nie trzeba było być bardzo przenikliwym, by przewidzieć, że jak zdejmie się ze sceny Teatru Narodowego dramat Adama Mickiewicza, to inteligencja, zwłaszcza jej młodzi przedstawiciele, studenci, będš przeciwko temu protestować. Do tego zawczasu podano, że ostatni spektakl odbędzie się 30 stycznia. Przecież cenzura nigdy tego publicznie nie robiła! To był wyjštek, a właœciwie zaproszenie do manifestacji w trakcie i po spektaklu. Naturalny bunt młodych ludzi, charakterystyczne dla nich poczucie solidarnoœci, zostały cynicznie wykorzystane przez „partyzantów" Mieczysława Moczara.

Czyli bunt wobec władzy to dzieło młodych?

W taki właœnie sposób Marzec '68 jest najczęœciej ukazywany – jako bunt dwudziestolatków pierwszego pokolenia urodzonego i wychowanego w Polsce Ludowej. Ale w tym samym czasie w partii trwał bunt czterdziestolatków. Układ polityczny był spetryfikowany; stanowiska często od wielu lat były zajmowane przez tych samych ludzi, stšd młodsi towarzysze, w wieku ok. 40 lat, mieli zablokowane drogi awansu. Trzeba było wywołać sztuczny ruch kadrowy, burzę, która spowoduje, że niektórzy pospadajš z karuzeli stanowisk i zrobiš się wolne miejsca. I rzeczywiœcie wielu działaczy po Marcu awansowało.

Inaczej było z Mieczysławem Moczarem, który stracił stołek szefa MSW. Przeliczył się?

Lubię przywoływać powiedzenie z tamtych czasów: „Moczarowi do przejęcia władzy zabrakło tylko jednego głosu – Leonida Breżniewa". I rzeczywiœcie miał on na Kremlu bardzo złš opinię; nas to może œmieszyć, ale widziano w nim polskiego nacjonalistę. A ponieważ w bloku radzieckim był już nacjonalista, mówię o Nicolae Ceausescu, to drugi Ceausescu, tym razem w Polsce, nie był Rosjanom do niczego potrzebny.

PrzejdŸmy do protestu z 8 marca 1968 r. Studenci, idšc na wiec, zdawali sobie sprawę z potencjalnego zagrożenia?

Jednš z cech tamtego systemu była nieprzewidywalnoœć. Dziœ niezależnie od tego, kto w Polsce rzšdzi, to podczas demonstracji, nawet jeżeli jest nielegalna i wymyka się spod kontroli, co najwyżej zastanawiamy się, czy dojdzie do incydentów, bójek na ulicy – ale nikt nie myœli o tym, czy policja i wojsko będzie strzelać do ludzi. A w 1968 nie można było tego wykluczyć.

Po pierwszym wiecu, gdzie brutalnie pobito studentów, a zwłaszcza studentki – mówiono, że „dziœ Dzień Kobiet, to się należy" – w następnych dniach obawiano się, że milicja zacznie strzelać do manifestantów. Było to możliwe, zwłaszcza że wœród dygnitarzy partyjnych panował niepokój. Przypomnę, że w niektórych demonstracjach marcowych, szczególnie tych z 11 marca w Warszawie i 15 marca w Gdańsku, wzięło udział po ok. 20 tys. demonstrantów. Pacyfikowanie wieców za każdym razem trwało kilka godzin.

Komunistyczne władze wmawiały opinii publicznej, że były to protesty „bananowej młodzieży", jak okreœlano demonstrujšcych studentów, a nie – jak było w rzeczywistoœci – całego pokolenia.

Chciano w ten sposób pokazać, że klasa robotnicza jest po stronie PZPR. I trzeba przyznać, że ten klucz klasowy, tę narrację, udało się narzucić na długie dziesięciolecia. Nawet dziœ można czasem usłyszeć, że w marcu 1968 r. studenci nie otrzymali wsparcia od robotników, a w grudniu 1970 r., w „rewanżu", studenci nie pomogli robotnikom. Dziœ już wiemy, że w Marcu do studentów przyłšczyła się młodzież ze szkół ponadpodstawowych i młodzi robotnicy, których zatrzymano o 50 proc. więcej niż studentów. Spoœród robotników niemal wszyscy mieli mniej niż 30 lat.

Mało tego, do ulicznych starć doszło w co najmniej czterech miastach, w których nie było wówczas szkół wyższych: Bielsku-Białej, Legnicy, Radomiu i Tarnowie. Skoro nie było tam uczelni, œrodowisk akademickich, to kto demonstrował?

Jak Władysław Gomułka postrzegał młodzież?

Nie miał z niš żadnego kontaktu. Nie rozumiał młodych ludzi. Dziwił się, powtarzajšc: „Czemu się buntujecie? Ja przed wojnš miałem dwie koszule, a wy macie po cztery!". Młodzi ludzie ironicznie się na to uœmiechali. To, co mówił Gomułka, było dla nich niczym opowieœć o żelaznym wilku. Archaiczny, kostyczny I sekretarz partii był dla nich kompletnie z innego œwiata.

A w jaki sposób media przedstawiały Marzec '68?

Na poczštku zastosowano starš peerelowskš zasadę – jeżeli można, to nic się nie mówi. PóŸniej pojawiły się krótkie, oderwane od rzeczywistoœci komunikaty PAP, typu: „Na Nowym Œwiecie i Krakowskim Przedmieœciu doszło do zakłócenia w ruchu pojazdów". A jeszcze póŸniej to był już kubeł z pomyjami. O uczestnikach młodzieżowego ruchu marcowego w najlepszym razie mówiono, że zostali otumanieni przez starych bankrutów politycznych, stalinowców, którzy dzięki młodzieży chcieli wrócić do władzy. Kompletna paranoja. Przy okazji uderzono w prominentnych działaczy, którzy mieli „złe pochodzenie" i byli przewidziani do odstrzału, jak również w ich dzieci. Tutaj dobór oczywiœcie był celowy. Andrzej Jaroszewicz, syn wicepremiera, który cišgle rozbijał się samochodami, według propagandy nie należał do bananowej młodzieży, ale np. syn ministra Mieczysława Lesza – już tak. Mieliœmy więc do czynienia z niebywałym zjawiskiem wzajemnej odpowiedzialnoœci rodziców za swoje dorosłe dzieci oraz odpowiedzialnoœci dzieci za rodziców.

Jakie inne represje stosowano?

Wiele osób trafiło do aresztu, a ci, których uznano za prowodyrów, czyli osoby ze œrodowiska „komandosów", stanęli przed sšdem. Najwyższe wyroki dostali Jacek Kuroń i Karol Modzelewski – po trzy i pół roku, inni „prowodyrzy" półtora, dwa lata więzienia. Poza tym częœć studentów musiała odbyć dwumiesięczne ćwiczenia wojskowe, a wielu z tych, którzy zostali relegowani z uczelni, także normalnš służbę wojskowš.

Bilansem Marca '68 było wyemigrowanie do końca 1972 r. łšcznie ponad 15 tys. osób żydowskiego pochodzenia. Zdecydowana większoœć czuła się Polakami bšdŸ była zwišzana z naszš kulturš. Blisko 10 tys. stanowiły osoby dorosłe, często z wyższym wykształceniem – w tym ok. 500 pracowników Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i nauczycieli akademickich. Ale były też pozytywy. Otóż Marzec był jednym ze Ÿródeł kadr dla opozycji demokratycznej w drugiej połowie lat 70., a póŸnej także dla Solidarnoœci.

Prof. Jerzy Eisler jest historykiem, dyrektorem warszawskiego oddziału IPN, kierownikiem Zakładu Badań Nad Dziejami Polski po 1945 r. w Instytucie Historii PAN. Autor m.in. ksiażki „Marzec 1968: geneza, przebieg, konsekwencje".