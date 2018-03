Marek Migalski: Nowelizacja ustawy o IPN to wypadek przy pracy

Będšc w polityce, zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy, z których mogę się dziœ œmiać. Ale polityka to nie tajski masaż. Czasami boli.

Plus Minus: Przeszedł pan drogę od politologa do polityka i z powrotem. Warto było?

Marek Migalski, politolog, były europoseł PiS: Zdecydowanie. Jestem dzisiaj lepszym politologiem, bo każdy miesišc w realnej polityce równy jest rocznemu czytaniu ksišżek politologicznych. Poznałem mechanizmy rzšdzšce politykš i ludzi, którzy jš uprawiajš. Dziœ, gdy œledzę wydarzenia, potrafię sobie wyobrazić, co konkretne osoby myœlš i jak mogłyby zareagować. Poza tym dzięki pięciu latom w Parlamencie Europejskim mam zapewnionš niezależnoœć materialnš do końca życia.

No to faktycznie się opłaciło. Ciekawa jestem, co pan myœli o awanturze o IPN? Zna pan ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobrę i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak doszło do tego zamieszania?

Uważam, że to był wypadek przy pracy. Niektóre rzeczy po prostu się wydarzajš, bo polityka to walka we mgle. Gdzieœ słychać szczęk oręża, ale nie wiadomo, czy ci, którzy nadchodzš, to przyjaciele, czy wrogowie. Nowelš ustawy o IPN zainteresowałem się, piszšc mojš najnowszš ksišżkę o tym, jak PiS buduje naród. Zauważyłem, że z niewiadomych powodów ta inicjatywa utknęła w zamrażarce marszałka Sejmu. Po filmie o polskich nazistach została wypchnięta na obrady Sejmu, prawdopodobnie po to, żeby pokazać, że rzšd walczy z takimi zjawiskami. A gdy strona izraelska zaprotestowała, ruszyła lawina wypowiedzi, działań, posunięć i napędziła ten konflikt. Nie widzę w tym próby zaszkodzenia premierowi Mateuszowi Morawieckiemu czy prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu przez ziobrystów, jak spekulujš niektórzy.

W ksišżce „Naród urojony" dowodził pan, że naród jest sztucznym tworem, a tymczasem jeden przepis dotyczšcy właœnie obrażania narodu, a więc czegoœ, co według pana jest urojone, wywołał kryzys polsko-izraelski.

Rzeczywiœcie dowodziłem, że nowoczesny naród jest urojonym, fikcyjnym i sztucznie stworzonym tworem. Do mojej następnej ksišżki przebadałem, jak konkretna partia przez dwa lata 2015–2017 budowała ten naród. Przyglšdałem się działaniom PiS i doszedłem do wniosku, że to jest jeden z fenomenów tłumaczšcych duże poparcie dla tej partii. Oni po prostu odpowiedzieli na głęboko zakorzenionš potrzebę identyfikacji, która jest w ludziach. Poœwięcili temu dużo pieniędzy i czasu. Zaangażowali do budowy narodu wielu ludzi, bo tym zajmuje się Polska Fundacja Narodowa, ale też wszystkie ministerstwa, wojsko, media. W „Wiadomoœciach" TVP poœwięcono narodowi cztery razy więcej czasu niż w „Faktach" TVN. Nawet pocišgi dalekobieżne sš nazywane zgodnie z potrzebami narodowymi. Ta ekipa poœwięciła tworzeniu narodu bardzo dużo wysiłku.

Skoro w ludziach tkwi potrzeba identyfikacji z grupš, czyli z narodem, to czy nie kłóci się to z tezš o narodzie urojonym?

Nie. Z tego, że ludzie majš potrzebę stowarzyszania się, sš grupolubni, majš potrzebę dzielenia œwiata na „nas" i „ich", czyli na wrogów i przyjaciół, nie wynika, że naród realnie istnieje, jest czymœ prawdziwym czy dobrym. Z faktu zakorzenienia narodowych uczuć w umysłach milionów ludzi jeszcze niewiele wynika. Tak jak z faktu, że ludzie wierzš w Boga, nie wynika, że on istnieje.

Na podziały na „nas" i „ich" musiał się pan napatrzeć w PiS?

Tego typu podejœcie obecne jest w każdej partii, choć w PiS jest szczególnie widoczne. Gdy wszedłem do obozu PiS w 2009 r., to już wówczas moi starsi stażem koledzy mówili, że jeszcze przed czterema, pięcioma laty można było spokojnie, a nawet ostentacyjnie utrzymywać kontakty z ludŸmi z innych partii. W 2009 r., kiedy ja zaczynałem przygodę z politykš, władze partyjne patrzyły na takie kontakty Ÿle. Ta potrzeba dzielenia na swoich, których obdarzamy wyłšcznie pozytywnymi cechami, i innych, którym przypisujemy wyłšcznie złe cechy, jest dziœ bardzo silna w tym obozie. PiS jest nieomal inkarnacjš husarii, AK czy Żołnierzy Wyklętych, a ich przeciwnicy polityczni to Targowica.

Z czego wynikała ta zmiana?

Być może walka klasowa zaostrza się wraz z postępem budowy narodu. A być może sš to przymioty Jarosława Kaczyńskiego, który chętnie odnajduje się w konfrontacji nie tylko z wrogiem zewnętrznym, ale też wewnętrznym. Bo trzeba pamiętać, że przystałem do obozu PiS już po pierwszej frondzie, czyli odejœciu trzech wiceprezesów – Ludwika Dorna, Michała Ujazdowskiego i Pawła Zalewskiego. Od tego momentu zaczęto już szukać wrogów wewnštrz partii, a nie tylko na zewnštrz.

Kiedy pan poznał Jarosława Kaczyńskiego?

W marcu 2009 r. skontaktował się ze mnš jeden z posłów œlšskich, który miał mnie wysondować, czy nie chciałbym startować do Parlamentu Europejskiego. Zostałem umówiony na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim i odbyłem niezwykle interesujšcš rozmowę z uroczym, przemiłym człowiekiem. Wychodzšc z gabinetu, natknšłem się na siedzšcego w przedpokoju Ryszarda Czarneckiego, dla którego wtedy szukano okręgu wyborczego na drugš kadencję. Zobaczyłem w jego oczach błysk zrozumienia, że ze Œlšska już nie wystartuje.

Jak pan się odnalazł w kampanii wyborczej 2009 r.? Polityk chyba nie może mieć poczucia obciachu i zbyt cienkiej skóry?

Co do cienkiej skóry to się zgodzę, ale poczucie obciachu trzeba mieć, bo inaczej kroczyłoby się prostš drogš do zatracenia.

A pamięta pan taki spot z 2011 r., na którym gadał pan do swoich kotów, że gdyby były pana dziećmi, to dostawałby pan na nie co miesišc ponad 200 euro?

Dobrze, że pani o tym wspomina, bo to jest dowód, że Polska Jest Najważniejsza była pierwszš partiš, która mówiła, iż będzie co miesišc wypłacać 400 zł na każde dziecko.

Nie sšdzi pan, że ten spot był przykładem obciachu?

Dzisiaj trochę tak, wtedy nie. Zresztš zrobiłem gorszš rzecz – nagrałem słynny spot z czarnym koniem.

PJN czarnym koniem wyborów – taka była myœl przewodnia. Dialogi w tym spocie to rzeczywiœcie mocna rzecz.

To jest coœ, co mi się œni po nocach. I druga fatalna sprawa – pozwoliłem się sfotografować, jak kupowałem bieliznę dla mojej dziewczyny.

Pamiętne zdjęcie z czerwonymi stringami.

Dlatego moim koszmarem sennym jest czarny koń w czerwonych stringach (œmiech). Będšc w polityce, zrobiłem mnóstwo głupich rzeczy, z których mogę się dziœ œmiać, ale gdy walczyliœmy o zainteresowanie mediów, to te pomysły wydawały nam się dobre.

Wróćmy do kampanii 2009 r.

Zostałem szybko przyjęty do sztabu wyborczego. Wie pani, że w mojej krótkiej karierze polityka prowadziłem cztery kampanie wyborcze? W 2009 r., gdy wszedłem do sztabu wyborczego, poczułem się tak, jakby ktoœ założył mi okulary. Nagle wszystko stało się jasne. Poznałem Mariusza Błaszczaka i Joachima Brudzińskiego. Zrobili na mnie wrażenie œwietnie poukładanych organizatorów. No i oczywiœcie poznałem Michała Kamińskiego oraz Adama Bielana. Przekonałem się, że praca polityka to jest zajęcie na turbodoładowaniu, wielokrotnie bardziej obcišżajšce niż praca politologa. A gdy zdobyłem mandat, to nawet się dobrze nie rozglšdnšłem w Europarlamencie, gdy Jarosław Kaczyński powiedział, że będzie musiał mnie usunšć z delegacji PiS do Europarlamentu. Po niespełna dwóch miesišcach sprawowania mandatu.

Szybko.

Ja też byłem zdumiony. Jeszcze w lipcu Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla „Faktu", że mógłbym być kandydatem na prezydenta. A więc ta prezydentura należy się mnie, a nie Andrzejowi Dudzie (œmiech)! Miesišc póŸniej Kaczyński zażšdał, żebym pozbył się najbliższych współpracowników. Chodziło o mojš brukselskš asystentkę i dyrektora mojego biura poselskiego. Oboje wczeœniej pracowali dla jednego z polityków, który odszedł z PiS podczas pierwszej frondy. Kaczyński zapowiedział, że jeżeli ich nie wyrzucę, on będzie musiał wyrzucić mnie z delegacji PiS do Parlamentu Europejskiego. To był test na lojalnoœć. Gdybym pozbył się tych ludzi, to zyskałbym zaufanie prezesa. Na szczęœcie go oblałem.

Ale pozostał pan w delegacji.

To prawda. Tyle że moje zwišzki z PiS zaczęły się rozluŸniać. Dopiero katastrofa smoleńska to wszystko przekreœliła. Uznałem, że ta tragedia resetuje nasze niesnaski z prezesem. Że wracam na pokład i melduję się w kampanii prezydenckiej. Uwierzyłem, że po tej katastrofie Jarosław się zmienił i PiS też się zmieni. Że pozytywny przekaz, na który postawiliœmy, będzie teraz dominować. Poza tym miałem nadzieję, iż zaangażowanie w kampanię pomoże w zmianie mojego statusu outsidera. Zrobiliœmy bardzo dobrš kampanię. Wybory przegraliœmy, ale wynik Jarosława Kaczyńskiego był naprawdę dobry. Rozjechaliœmy się na wakacje, po czym nastšpiła zwrotka. Jarosław Kaczyński zaczšł mówić o o prezydenckie Komorowskim „pan Komorowski" i że jego wygrana była przypadkowa.

Dlaczego Jarosław Kaczyński tak bardzo zmienił tę narrację? Opozycja mówiła, że to była typowa zagrywka wyborcza PiS – pokazać w kampanii łagodne oblicze, a potem wrócić do starej retoryki.

Ciężko jest odtworzyć tamtš atmosferę. Myœlę, że Jarosław Kaczyński był pogršżony w bólu i chciał naprawdę miękkiej kampanii. To nie było udawane. A po kampanii albo nie poradził sobie z bólem, albo ziobryœci, którzy do niego dotarli, przekonali go, że gdyby poszedł w ostrš kampanię, to by wygrał. To moim zdaniem nie było prawdš, ale oni tym zagrali. Na dodatek powiedzieli mu, że prowadzšc miękkš kampanię i jš przegrywajšc, zdradził Lecha. Jesieniš, gdy wróciliœmy z urlopów, polityka PiS wyglšdała już całkiem inaczej. Wtedy napisałem list do prezesa, który raz na zawsze przecišł moje zwišzki z tš partiš. Proszę zwrócić uwagę, że pisałem go z pozycji PiS-owskich. Tak jak w przeszłoœci Karol Modzelewski i Jacek Kuroń pisali list do PZPR.

PiS tak, wypaczenia nie?

Dokładnie. Wyliczałem, co należy zrobić, żeby pokonać PO i żeby PiS zwyciężyło, bo na to zasługuje. I zakończyłem zdaniem do Kaczyńskiego: „Z panem nie wygramy, bez pana nie przetrwamy".

Dlaczego panu zależało na powodzeniu PiS? Przecież nawet pan nie należał do partii.

A jednak mi zależało. Chciałem, żeby PiS było modernistycznš, nowoczesnš, proeuropejskš formacjš konserwatywnš, która będzie wygrywała wybory. Byłem przekonany, że Jarosław Kaczyński byłby lepszym prezydentem niż Bronisław Komorowski.

Takim listem stawiał się pan poza partiš, na której podobno panu zależało.

Niekoniecznie. Prezes mógł mnie wezwać i porozmawiać, ale dziœ wiem, że to nie jest jego modus operandi. Myœlę, że zależało mu na zduszeniu buntu przeciwko utwardzeniu linii partyjnej, który zaczšł się rysować. To dlatego doszło do fali odejœć lub wyrzuceń z PiS.

A wykluczeni szybciutko założyli własnš partię.

W polityce działalnoœć w pojedynkę nie ma sensu. Mogłem pójœć do PO, PSL albo stworzyć coœ własnego – fajnš partię konserwatywnš na 10 proc., która powalczy o wejœcie do Sejmu w 2011 r. Jesieniš 2010 r. wydawało się nam to całkowicie realne. Niestety zmarnowaliœmy tę szansę.

Zmarnowaliœcie? A może w ogóle jej nie mieliœcie?

To byłoby bardzo miłe wytłumaczenie. Uważam, że jš zmarnowaliœmy. Przegraliœmy z własnej winy. To nie wyborcy okazali się za głupi, żeby poprzeć takš fajnš partię jak PJN. To nie Kaczyński okazał się tak demoniczny, że nas rozjechał. To była seria naszych błędów, które sprawiły, że choć na poczštku mieliœmy kilkanaœcie procent poparcia w sondażach, w wyborach zagłosowało na nas zaledwie 2 proc. wyborców.

Rozumiem, że ostatnim błędem, takim końcowym akordem, było odejœcie Joanny Kluzik-Rostkowskiej, waszej przewodniczšcej, do Platformy Obywatelskiej.

Rzeczywiœcie Asia, odchodzšc do PO, nie pomogła nam. Gdybyœmy jednak szli po 10 proc., to liderka nie zrezygnowałaby z tego projektu. Niestety myœmy już wtedy pikowali w sondażach. Na marginesie Asia, przygotowujšc się do przejœcia do PO, przez pomyłkę wysłała do mnie i Pawła Kowala e-maile z projektem swojego wystšpienia na konwencji Platformy. Stšd dowiedzieliœmy się o jej transferze.

I co zrobiliœcie?

Ja po prostu napisałam: „Asiu, pomyliłaœ adresatów". Paweł był lepszy, bo naniósł poprawki do jej tekstu i odesłał z ironicznym komentarzem.

To był ostatni akord. A co było poczštkiem waszych kłopotów? Nie mogliœcie się dogadać?

Za dużo generałów, za mało sierżantów, a zwłaszcza szeregowych. Cała nasza siódemka – Joanna, Ela Jakubiak, Paweł Kowal, Paweł Poncyliusz, Adam Bielan, Michał Kamiński i ja – miała duża ambicje. Każdy z nas uważał, że dostaliœmy w partii za mało.

Jako pierwszy odszedł od was Adam Bielan, zabierajšc kody do strony internetowej.

(Œmiech) Niechętnie o tym mówię, bo to była historia, która nas oœmieszała. Myœlę, że ambicje Adama wewnštrz naszego projektu były niezaspokojone. Ale chyba też zauważył, że dynamika zdarzeń nie pracuje na naszš korzyœć. W dalszej kolejnoœci odeszli Joanna i Michał Kamiński, i tak to się skończyło. Jednak ten okres PJN był dla mnie bardzo pouczajšcy. Zostałem szefem œlšskich struktur i wiceprezesem partii, i po raz pierwszy budowałem partię od dołu. Gdy zostałem wiceszefem Polski Razem Jarosława Gowina, chciałem się z nim podzielić tš wiedzš, ale on nie chciał słuchać. Popełniał te same błędy, które myœmy popełnili, budujšc PJN, i skończyło się to porażkš w wyborach europejskich.

Ale czy ta partia – PJN – faktycznie istniała, czy była tylko kreacjš medialnš?

Nie. Ona naprawdę została zbudowana. Przecież w 2011 r. nie zarejestrowalibyœmy list do Sejmu w całym kraju, gdybyœmy nie mieli struktur w całym kraju. W tamtej kampanii potwornie harowaliœmy, gromadzšc fundusze, zbierajšc podpisy i walczšc o każdy głos. Przytyłem wtedy 10 kilogramów, bo zajadałem stres, a w dniu ciszy wyborczej się rozchorowałem. Krajowa polityka ma zupełnie inny zapaszek, niż to się wydaje na salonach.

Ciekawa jestem, jak wyglšdał wasz wieczór wyborczy?

Nie było miło. Liczyliœmy, że przynajmniej zdobędziemy 3 proc. głosów, dzięki czemu dostaniemy pienišdze na działalnoœć. Nie udało się. Uznałem wtedy, że to jest koniec PJN, i skupiłem się na działalnoœci europejskiej. Zainteresowałem się krajowš politykš dopiero wtedy, gdy Gowin odszedł z Platformy i zaczšł się dogadywać z Kowalem w sprawie wspólnej partii.

Kowal i Gowin próbowali też dogadać się ze Zbigniewem Ziobrš.

Tak. Postawiłem weto. Nie po to wchodziłem do polityki i odmawiałem zawierania zgniłych kompromisów z Kaczyńskim, żeby na koniec robić deal pomiędzy wolnorynkowš Polskš Razem a socjalistyczno-etatystycznš Solidarnš Polskš Zbigniewa Ziobry. Dlatego postarałem się storpedować to porozumienie. .

Myœlałam, że uważał pan Ziobrę za potwora i uznał, że z potworami nie należy się dogadywać.

Nie. Lubię Zbyszka. Mam dziwnš predylekcję do polityków, którzy sš powszechnie znienawidzeni, np. uwielbiałem przekomarzać się z Jackiem Kurskim, lubiłem Miœka Kamińskiego.

Zbigniew Ziobro to podobno człowiek o bezgranicznych ambicjach.

To jest akurat komplement. Polityk musi mieć ambicję, im większš, tym lepiej. On jest bardzo brutalnym graczem, ale polityka to nie tajski masaż. Czasami boli.

Porozumienie z Gowinem, jak rozumiem, panu nie przeszkadzało?

Przeciwnie. Uważałem, że to jest nasza ostatnia szansa na scenie politycznej. Ideowo do siebie pasowaliœmy. Poza tym myœmy mieli struktury i wiedzę, jak się zakłada partię, a Gowin miał dwóch posłów – Jacka Żalka i Johna Godsona – oraz dobrze rozegranš wojnę o przywództwo w PO z Donaldem Tuskiem, czyli dobry PR. Wydawało się, że jesteœmy w idealnym punkcie wyjœciowym. Mieliœmy przed sobš wybory do Parlamentu Europejskiego, najłatwiejsze ze wszystkich, bo wystarczy mieć 13 rozpoznawalnych osób, żeby zrobić dobrš kampanię, zdobyć 5 proc. głosów, czyli trzy mandaty.

Co tym razem poszło nie tak?

Okazało się, że Gowin należy do osób, które uważajš, że zjadły wszystkie rozumy. W ogóle nas nie słuchał. Na dodatek zachowywał się tak, jakby nie chciał wygrać. Nie wykluczam, że mógł być już wówczas dogadany z Kaczyńskim. Wiedział, że jeżeli mu nie wyjdzie, to stanie się częœciš obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie chciał atakować Kaczyńskiego, wzbraniał się przed uczestniczeniem w spotkaniach, czasami po prostu się na nich nie pojawiał. I w rezultacie zdobyliœmy zaledwie 3 proc. głosów. A gdybyœmy wtedy osišgnęli dobry wynik, to Polska Razem dogadywałaby się z Jarosławem Kaczyńskim na innych warunkach, niż robił to pokonany Gowin, który przypełzł do prezesa PiS już dwa dni po przegranych wyborach. Kaczyński musiałby bardziej uwzględniać jego podmiotowoœć, a więc to samo dotyczyłoby ziobrystów. To z kolei by oznaczało, że rzšd Zjednoczonej Prawicy mógłby wyglšdać ciut lepiej. W tym sensie ponoszę winę za to, że rzšd Zjednoczonej Prawicy wyglšda tak beznadziejnie.

To może nie trzeba było odchodzić z Polski Razem, tylko zostać i walczyć?

Ostatnio rozmawiałem z przyjacielem, który powiedział, że gdybym wtedy nie odszedł od Gowina, to dzisiaj byłbym twarzš dobrej zmiany. Kompromitowałbym się legitymizowaniem obecnej polityki i nawet bym tego nie zauważał, bo krok po kroku przeszedłbym drogę, którš przeszedł Gowin. Mógłbym być w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj i wcale nie byłoby to lepsze miejsce. A tak napisałem kilka ksišżek. Przeszedłem też ewolucję ideowš. Z pozycji konserwatywnych przesunšłem się na lewo. Jestem bardziej proeuropejski, prounijny, a nawet proelitarystyczny. Gdybym dziœ znalazł się w PE, to mojš dawnš grupę Europejskich Konserwatystów i Reformatorów omijałbym szerokim łukiem. —rozmawiała Eliza Olczyk (dziennikarka tygodnika „Wprost")

Marek Migalski

Politolog, doktor nauk humanistycznych, zwišzany z Uniwersytetem Œlšskim w Katowicach. W 2009 r. został eurodeputowanym z listy PiS. PóŸniej współtworzył nowe ugrupowania Polska Jest Najważniejsza i Polska Razem. W 2014 r. wycofał się z polityki.