Maczonerwoza

Sš ksišżki, które nie potrzebujš rozgłosu, a pisanie o nich stanowi zbędnš nobilitację. Trudno jednak przejœć obojętnie obok debiutanta, który zachowuje się tak jak Sławomir Jastrzębowski.

Redaktor naczelny poczytnego tabloidu stosuje uderzenie wyprzedzajšce. Potencjalnych krytyków swojej „Toksyny" na zapas okreœla mianem „zmanierowanych eunuchów" i niczym Cristiano Ronaldo obwieszcza œwiatu, że jest najlepszy: „Nie mam czasu na skromnoœć. Ta ksišżka to arcydzieło". (Wszystkie złote myœli pochodzš z wywiadu dla „Do Rzeczy").

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zapomnijmy na chwilę o niegrzecznym tonie buńczucznego debiutanta i przyjrzyjmy się jego prozie, majšc na uwadze wskazówki, których udziela. Od oceniajšcych wymaga bowiem „odpowiedniego aparatu pojęciowego, przeczytanych lektur" i umiejętnoœci „bawienia się konwencjami".

Zastanówmy się, co dostaliœmy. Ambicje oraz inspiracje Jastrzębowskiego widoczne sš gołym okiem. W wywiadach pada nazwisko Tarantino, w ksišżce wspomina się o Tylerze Durdenie – bohaterze powieœciowego „Podziemnego kręgu" Chucka Palahniuka sfilmowanego przez Davida Finchera. Pobrzmiewajš też motywy z powieœci „American Psycho" Breta Eastona Ellisa (również znanej w postaci filmowej adaptacji). Te inspiracje zakorzenione sš w latach 90., więc jeœli „Toksyna" miałaby być „arcydziełem", którego na polskim rynku brakowało, to spóŸnionym co najmniej o dwie dekady.

Dodałbym do tego podpatrzone u Szczepana Twardocha gadżeciarstwo i samczoœć bluzgajšcš z narracji głównego bohatera. O ile jednak Twardoch rozbiera męskoœć na czynniki pierwsze, uważnie jej się przyglšda i w dużym stopniu demaskuje jej œmiesznoœć podszytš kompleksami, o tyle u Jastrzębowskiego pozostaje raczej apologia testosteronu zabarwiona dekadencjš.

Bohaterem „Toksyny" jest 40-letni Sławcio, który w rubryce zawód mógłby wpisać: załatwiam sprawy. Jest bezwzględny i cyniczny, zna w mieœcie kogo trzeba – polityków, dziennikarzy i gangsterów. Œledzimy podboje tego nadmuchanego sterydami dzika, który spędza czas na niszczeniu ludziom życia, kopulacji z „Kasiš z Grochowa", pakowaniu na siłowni, piciu i ćpaniu. Nie wolno też zapomnieć o poezji, którš Sławcio recytuje kochankom w łóżku. Całe to bogactwo dostajemy w formie monologu wewnętrznego Sławcia, który mówi nam „jak jest". Zero litoœci dla słaboœci i inne takie dresiarskie farmazony.

Jastrzębowski nie kryje się z tym, że „Toksynę" napisał w dwie noce. I to niestety widać. Bo przy większej konsekwencji jego ksišżka mogłaby stanowić egzotycznš historię o mężczyŸnie z inteligenckimi korzeniami, który postanowił zejœć na sam dół i babrać się w błocie do utraty tchu – opowieœć mało wiarygodnš, komiksowš, przerysowanš, ale przynajmniej wyrazistš. Zabrakło jednak wytrwałoœci, żeby napisać ksišżkę choćby w minimalnym stopniu zbliżonš np. do „Lionela Asbo" Martina Amisa, znakomitego angielskiego powieœciopisarza, który opowiedział o dresiarzu wchodzšcym na celebryckie salony.

„Toksyna" to groch z kapustš. Żaden wštek nie jest zamknięty, mało który pomysł ma puentę, większoœć scen sporo obiecuje, ale grzęŸnie w efekciarskich bluzgach, przemocy i kończy się na wznoszeniu toastów drogim alkoholem, ewentualnie urozmaicanych orgietkš. Bohater jest niespójny i trudno wskazać sensowne przyczyny jego osobowoœciowego rozczłonkowania.

To chyba największa porażka Jastrzębowskiego, który narzeka na nieumiejętnoœć opowiadania historii przez polskich pisarzy, a tymczasem sam zamiast spójnej opowieœci serwuje kilka toksycznych dowcipów, pornograficznych sprawozdań oraz okrutnych anegdot, które nie wywołujš wstrzšsu moralnego.

Nawet jako proza z kategorii „exploitation" (przesady, nadmiaru) jest to wszystko niezborne i przyciężkie, a ekscesy bohatera nie wywołujš wypieków na twarzy. Zamiast współczesnego markiza de Sade mamy tu raczej zdegenerowanš wersję jaskiniowca Freda Flintstone'a. Bo wbrew pozorom Sławcio jest w swych ekscesach strasznie mieszczański.