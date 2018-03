Poza rutyną i szufladkami

Poza rutynš i szufladkami Piotr Orzechowski, polski kompozytor i pianista jazzowy, znany również jako Pianohooligan. Reporter, Beata Zawrzel

Katarzyna Płachta

Muzyka jest we mnie cały czas. Właœciwie wcišż jš w sobie tworzę. Czasami robię to nawet nieœwiadomie. To takie nieustanne komponowanie bez instrumentu. Kiedyœ wprost zarzucałem się inspiracjami, teraz jednak staram się, by to one same się mi narzucały.