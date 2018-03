Dojrzały junior

JNR przespał swój czas – twierdzš fani. Z debiutanckiego albumu dowiadujemy się, że nie był to najprzyjemniejszy sen, raczej niespokojna drzemka, pełna neurotycznych stanów, może nawet ataków paniki, a z pewnoœciš cišgłych wyrzutów sumienia.

Na mocno osobistej płycie jeleniogórski raper i producent opowiada o wielkich marzeniach i paraliżujšcej go ambicji, o przerażajšco szybko upływajšcym czasie, pułapce, jakš okazał się kontrakt fonograficzny w zbyt młodym wieku.

Wydaje się, że słowa cedzi przez zęby, wypycha je z drżšcego gardła. A po chwili zdecydowanie wykrzykuje je całemu œwiatu. Zaskakujšco udanie łšczy lęk, zawód i charyzmatycznš pewnoœć siebie. Jakby każdym wersem walczył o życie, zarazem obłędnie wierzšc, że odniesie w tej walce zwycięstwo.

Rapuje z wielkim wyczuciem, wręcz całkowicie panuje nad emisjš głosu i muzykš. Junior, przechwalajšcy się dawniej, że jest młodym Midasem, tym razem niczego nie złoci, nie upiększa. Nie popisuje się kunsztem składania rymów. Stawia za to na prawdziwe emocje, rzeŸbišc nimi w nowoczeœnie utkanych bitach, tranzystorowych brzmieniach, którym ewidentnie dobrze robi gęsta atmosfera prywatnych zwierzeń.

„Movement" to właœciwie one man show. Przewijajšcy się przez płytę goœcie wypadajš przy mistrzu blado. JNR, łšczšc tworzonš przez siebie muzykę z osobistymi tekstami i zapałem do taœmowej produkcji ciekawych, chwytliwych refrenów, wniósł na scenę nowš jakoœć. W jego przypadku słowo klucz brzmi „charakterystyczny". Myœlę, że Junior nie stracił kilku lat, nie przespał swojego momentu, tylko potrzebował czasu, by dojrzeć, dorosnšć. Chyba więc pora pomyœleć nad zmianš ksywki.