Piotr Müller: Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest głęboka reforma nauki i szkolnictwa wyższego

Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest głęboka reforma nauki i szkolnictwa wyższego. Może trzeba będzie dokonać korekt w jej projekcie, ale myœlę, że nie zmieniš go one diametralnie.

Plus Minus: Tata chyba rzadko bywał w domu?

Piotr Müller, wiceminister nauki: Jak aresztowali mojego tatę (Edward Müller, szef podziemnych struktur Solidarnoœci na Pomorzu Œrodkowym, był więŸniem politycznym w PRL – red.), to nie było mnie jeszcze na œwiecie. Pamiętam tylko nieprzyjemne rzeczy z czasów, gdy był w Ruchu Odbudowy Polski (ugrupowaniu utworzonym w 1995 r. przez Jana Olszewskiego – red.). Na podwórku padały mocne słowa, bo był politykiem.

Ale dlatego, że był politykiem ROP, czy dlatego, że był politykiem?

Trudno powiedzieć. Jest takie głębokie przekonanie w społeczeństwie, że jak ktoœ jest politykiem, to pewnie kradnie lub działa w niej z niecnych powodów.

Pewnie tak było w latach 90.

Z punktu widzenia œrodkowego Pomorza to przekonanie mogło mieć uzasadnienie. Tam transformacja się nie udała.

Pewnie można jš było zrobić lepiej, ale stwierdzenie, że się nie udała, jest trochę przesadzone. Wystarczy popatrzeć, jak „udała się" takim naszym sšsiadom, jak Ukraina.

Nie mówię, że nic się nie działo. To tak, jak z rzšdami Platformy. Pytanie, czy Polska mogła się w tym czasie rozwinšć lepiej i podzielić lepiej owoce wzrostu gospodarczego. To, co stało się w latach 90., uważam tu za porażkę, prywatyzacja odbyła się ze szkodš dla państwa. Było wiele sposobów, by zrobić to lepiej.

Jakich?

Na przykład akcjonariat pracowniczy.

Mogę ci wymienić wiele firm, takich jak fabryka Nobiles, gdzie został przeprowadzony, a potem pracownicy sprzedali swoje udziały zagranicznym podmiotom, których działania niczym nie różniły się od tych, jakie kojarzymy z wrogimi przejęciami. To nie było żadne rozwišzanie.

Byliœmy słabi w czasie transformacji. Jedna rzecz to wprowadzić przepisy, a druga to zbudować œwiadomoœć. Wokół reformy trzeba zbudować odpowiedniš kampanię społecznš i merytorycznš. Wtedy reformy mogš się udać.

Chyba krytykujesz to, jak twój własny rzšd wprowadza reformy.

Na pewno w niektórych miejscach przydałoby się poprawić komunikację.

W których?

W większoœci przypadków, gdy wprowadzamy zmiany, ja się z nimi zgadzam, ale potrzebne jest także odpowiednie przekazywanie informacji społeczeństwu. Na przykład przy wymiarze sprawiedliwoœci zarzuca się nam, że mamy złe intencje. Tu przydałoby się większe wsparcie całego obozu politycznego w tłumaczeniu powodów i zakresu zmian.

Widziałeœ kim, sš ludzie, którzy mogš znaleŸć się w Krajowej Radzie Sšdownictwa?

To, niestety, smutny obraz œrodowiska sędziowskiego, które robi wszystko, by zbudować przekonanie, że nie warto startować do KRS.

Może powinniœcie zbudować przekonanie, że warto.

Gdy powstawał sšd lustracyjny, to zwiększono pensje, ale nacisk œrodowiskowy był tak wielki, że prawie nikt nie chciał w nim pracować. To były niewygodne sprawy, dotyczyły prominentnych osób. Œrodowisko sędziowskie się przestraszyło.

Nie ma co szukać analogii. Tak się kończy wprowadzanie takich reform w ten sposób.

Dlatego my reformę nauki robimy długo. Niektórzy mówiš, że za długo. Nie wydaje mi się, by w przypadku wymiaru sprawiedliwoœci dało się to zrobić w podobny sposób, choć pewnie można było znaleŸć więcej sojuszników w œrodowisku prawniczym, bo tam jest wiele osób, którym zależy na poprawie wymiaru sprawiedliwoœci. Jednak przy tak zmasowanym oporze jest to bardzo trudne.

Myœlę, że można znaleŸć jakiœ złoty œrodek między robieniem reformy w dwa lata a dwa tygodnie.

Jestem zwolennikiem bardziej partycypacyjnego modelu tworzenia prawa.

Wracajšc do transformacji. Mamy badania Macieja Gduli z „Miastka" i Rafała Trzaskowskiego, który dowodzi na ich podstawie, że transformacja się skończyła. Wczeœniej mówiła tak Joanna Mucha.

Nie zakończyła się. My nie tylko kontynuujemy proces transformacji, ale naprawiamy wiele tego, co popsuto. Dowodem na to jest program 500+.

500+ jest dowodem na koniec transformacji. Koniec z zaciskaniem pasa w imię przemian. Teraz mamy czasy dzielenia owoców rozwoju gospodarczego.

Czyli przez 30 lat pozwoliliœmy ludziom gnić w biedzie, a teraz opozycja uważa, że można się podzielić bogactwem. To pokazuje absurd tego myœlenia. Przy transformacji zawsze ktoœ będzie cierpiał. Można to złagodzić. W latach 90. nie złagodzono, ofiary transformacji nie były traktowane podmiotowo. Celem PiS jest uznanie godnoœci ludzi, którzy byli do tej pory zapomniani przez władzę. Pochodzę z regionów PGR-owskich. Tam jest większy problem i żadne pienišdze tego nie zmieniš. Tam musi się zmienić mentalnoœć ludzi.

Jak zmienić mentalnoœć ludzi?

Zwiększyć szanse edukacyjne. Prowadzić organicznš pracę u podstaw.

Nic nie wskazuje, by reforma edukacji wyzwoliła jakiœ potencjał z dzieci poza frustracjš, że uczš się w za małych salach.

Przy modyfikacjach programów kształcenia da się odkryć ten potencjał.

Mówicie: trzeba coœ zmienić. To przypomnę, że w edukacji właœnie coœ zmieniliœcie.

Zmieniliœmy strukturę.

Ale to nie ona była największym problemem.

Byłem za likwidacjš gimnazjów, choć to samo w sobie jest tylko elementem zmian. Był to niezbędny ruch. Rozmawiamy z Ministerstwem Edukacji o podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela. Musimy ograniczyć liczbę pseudoszkół wyższych, które prowadzš kształcenie na pedagogice. To jest wielki przemysł niemajšcy nic wspólnego z jakoœciš kształcenia.

Pedagodzy to od lat liderzy zestawień bezrobotnych. Za moich czasów studenckich w województwie kujawsko-pomorskim wypuszczano na rynek pracy ok. 600 pedagogów rocznie. A nowych potrzebnych było tylko kilku. To dalej tak wyglšda?

Samo odhaczenie studiów wyższych nie sprawia, że ktoœ będzie dobrym nauczycielem. Będziemy tu podejmować radykalne kroki. Trzeba ograniczyć ten kierunek do uczelni, które zapewniajš odpowiednio wysokie standardy i robiš cokolwiek naukowo w zakresie pedagogiki czy psychologii.

A ty się zapiszesz do Porozumienia czy do Prawa i Sprawiedliwoœci?

Złożyłem deklarację członkowskš w PiS.

Czyli wicepremier Gowin cię nie przekonał?

W przeszłoœci byłem już członkiem PiS. Gdy kandydowałem na szefa Parlamentu Studentów RP, nie chciałem łšczyć tej funkcji z członkostwem w partii. Nie chciałem, żeby Parlamentowi zarzucano upartyjnienie. W tym czasie odmawiałem na przykład uczestnictwa w marszu 13 grudnia. Mówiłem: popieram, ale nie chcę wcišgać w to instytucji, którš reprezentuję. Gdy minister Barbara Kudrycka (szefowa resortu nauki w rzšdach PO–PSL – red.) przeprowadzała swojš reformę, walczyłem o sprawy studenckie. Zdarzały się wówczas głosy, że moje opinie na temat reformy sš nieobiektywne, bo kandydowałem z list PiS i jestem partyjny, a Jarosław Kaczyński kieruje mojš krytykš. Absurdalny zarzut. Wtedy broniłem ważnych interesów studenckich – w tym prawa do bezpłatnych studiów.

A ile miałeœ lat, gdy poznałeœ Jarosława Kaczyńskiego?

Około 16. Mój tata współpracował z Lechem i Jarosławem Kaczyńskimi jeszcze w podziemnej Solidarnoœci, a potem już w okresie jawnej działalnoœci. W czasie studiów działałem w PiS, wówczas też były okazje do spotkań z prezesem Kaczyńskim.

To ty po prostu jesteœ człowiekiem Nowogrodzkiej u Gowina.

Nie ukrywałem, że jestem zwišzany z PiS. Moim zadaniem jest również reprezentować jego perspektywę w działaniach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wchodzšc do resortu, wiedziałem, jak funkcjonuje ten obszar, bo regularnie tu bywałem w trakcie konsultacji ustaw i aktów wykonawczych.

Był w ogóle jakiœ nabór do ministerstw z organizacji Młodzi dla Polski? Wszędzie was pełno. W Ministerstwie Sprawiedliwoœci...

Osoby, z którymi pracowaliœmy w Młodych dla Polski, sš teraz w połowie ministerstw, pracujš w Kancelarii Premiera. To dlatego, że to naprawdę wspaniali ludzie. Młodych zakładałem m.in. z Sebastianem Kaletš, dziœ członkiem komisji weryfikacyjnej i bliskim współpracownikiem ministra Ziobry, i Tomkiem Matyniš, który pracuje obecnie dla premiera Morawieckiego. To sš ludzie, którzy majš solidne wykształcenie, kręgosłup moralny i doœwiadczenie organizacyjne. W latach 90. przyklejono by nam pewnie jakšœ łatkę, jak to było np. w przypadku tzw. pampersów (œrodowisko dziennikarzy kojarzonych wówczas z konserwatyzmem w sferze obyczajowej i liberalnymi poglšdami na gospodarkę – red.). Tu nie ma nic szokujšcego. Może to kilka osób denerwuje.

Kogo?

Różne osoby, głównie te, które nie lubiš PiS i chciałyby przykleić mu gębę partii, w której nie ma młodych.

Mieliœcie jakšœ liberalnš opozycję na studiach?

Zależy kiedy. Zaczynałem studia po przegranych przez PiS wyborach w 2007 r. Wtedy nie było mody na konserwatywne wartoœci. Z mojej perspektywy przełom zaczšł się w 2012 r. Okazało się, że aktywnie zaczynajš działać ludzie, którzy majš podobne poglšdy i chcš poœwięcić swój czas Polsce.

Skšd oni wszyscy się wzięli w 2012 r.?

Wbrew pozorom młodzież jest bardzo konserwatywna. Nie mówię tu tylko o religijnoœci, bo z tym bywa różne, ale o tożsamoœci i wartoœciach. Do tego doszło poczucie wspólnoty tych wartoœci i stšd pojawiło się wiele inicjatyw podobnych do Młodych dla Polski.

Z badań wychodzi, że młodzież jest konserwatywna, choć wcale nie jest jej po drodze z Koœciołem.

Z jednej strony nie majš potrzeby religijnoœci, a z drugiej stawiajš na wartoœci. W pewnym momencie stało się coœ ważnego.

Ale co?

Ludzie, także na uczelni, przestali się bać wyrażać swoje prawicowe poglšdy. Wczeœniej to było poza głównym nurtem, ale póŸniej przestało. Nagle manifestowanie konserwatywnych postaw zaczęło być modne.

Tylko co się stało, że nadeszła taka zmiana?

Jeœli chodzi o zdarzenia flagowe, to jakiœ przełom miał miejsce podczas Euro 2012. Nagle się okazało, że chodzenie w barwach narodowych jest powodem do dumy. Narodowe akcenty stały się powszechne, patriotyczny przemysł odzieżowy zaczšł się rozwijać, a ludzie czuli się modnie, noszšc takie rzeczy.

To przejdŸmy do waszej reformy szkolnictwa wyższego, która nie za bardzo podoba się PiS. Wicepremier Gowin pisze na Twitterze: „Czyżby ktoœ chciał rozbić Zjednoczonš Prawicę nieprzemyœlanymi wypowiedziami?". O kogo u chodzi?

Nie o cały PiS, tylko o częœć polityków sejmowych, m.in. wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Mam wrażenie, że w nietrafny sposób krytykuje naszš reformę, mówišc, że stworzył jš ktoœ poza Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Można nam wiele zarzucać, ale nie to, że projekt ustawy był tworzony przez jakiœ zewnętrzny podmiot. To reforma bardzo głęboka, która pozytywnie zmieni funkcjonowanie uczelni.

Podczas pisania ustawy sami mówiliœcie o outsourcingu.

Ale w ramach konsultacji społecznych, a nie pisania projektu. Te słowa sš niepotrzebne. Siłš Zjednoczonej Prawicy jest to, że gramy mocno skrzydłami. Przycinanie skrzydła odpowiadajšcego za reformę w sytuacji, gdy większoœć organizacji œrodowiskowych jš popiera, może być zarzewiem kłopotów. To niepotrzebne otwieranie sobie frontu. Powinniœmy dbać o stabilnoœć większoœci rzšdowej.

Przeciwnicy tej reformy jedynš nadzieję widzš... w PiS. Opozycja się niš specjalnie nie interesuje. Do tego pojawił się list protestacyjny grupy profesorów.

Trzeba też sobie zadać pytanie, kto jš krytykuje w PiS. To głównie œrodowisko profesorów z obszaru nauk humanistycznych. Jestem zresztš przekonany, że marszałka Terleckiego ostatecznie przekonamy.

A jak przekonacie 120 profesorów, którzy domagajš się korekty programu?

Co do ich listu, to chciałbym podkreœlić, że po pierwsze, autorzy to tylko częœć œrodowiska, a zmiany popierajš oficjalne organizacje przedstawicielskie œrodowiska akademickiego, które przekrojowo znajš bolšczki całego systemu. Po drugie, gdy przeczytałem dziesięć punktów, które były wskazane jako kluczowe postulaty w liœcie, to mam wrażenie, że to dekalog feudalizmu. To zmiany, które w przytłaczajšcej mierze majš utrwalić hierarchiczny system na uczelniach, zablokować awanse zawodowe młodych ludzi, zapewnić jakiejœ grupie profesorów pełnš kontrolę nad dopuszczaniem do dalszego rozwoju naukowego.

A o co chodzi marszałkowi Terleckiemu? To zdaje się czysty konflikt personalny z wicepremierem Gowinem.

O to trzeba zapytać pana premiera i pana marszałka.

Pracujecie tak blisko, że pewnie coœ słyszałeœ.

Bycie na jednej liœcie wyborczej zawsze powoduje jakieœ emocje wœród kandydatów. Sam startowałem, to wiem, jak to jest.

Tak ważna reforma powinna być chyba ponad takie doœć oczywiste i banalne emocje.

Myœlę, że będzie ponad. Premier Morawiecki i prezes Kaczyński powinni tu być pomocni. Zresztš prezes Kaczyński naukowo zajmował się funkcjonowaniem szkół wyższych. To jest jeden z najlepiej znanych mu obszarów życia społecznego.

Na razie to i Gowin, i Terlecki mówiš, że rozmawiali o tej reformie z Kaczyńskim, ale obydwaj co innego usłyszeli.

Obaj rozmawiali. Byłem z premierem Gowinem i rozmawialiœmy z prezesem Kaczyńskim ponad pięć godzin o tej reformie.

To było jak w „Uchu Prezesa"?

Nie, bo jeden odcinek by nie wystarczył. A tak na poważnie, to była naprawdę rzeczowa dyskusja. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę, że potrzebna jest głęboka reforma nauki i szkolnictwa wyższego. A to, że jak coœ się zmienia w jakimœ sektorze, to zawsze się znajdš niezadowoleni, jest naturalne. W szczególnoœci, gdy zwiększamy wymagania. Miejmy jednak œwiadomoœć, że stojš przed nami wyzwania cywilizacyjne. Uczelnie podejmujš decyzje bardzo wolno i w sposób skrajnie kolegialny. Żeby przyjšć regulamin oceny nauczycieli akademickich, musi dojœć do uczelnianych targów. Ci, którzy sš oceniani, sami tworzš sobie kryteria, co sprawia, że ostatecznie je obniżajš. Ten system zarzšdzania uczelniami się nie sprawdza. Uczelnie to federacje wydziałów, luŸne księstwa, które funkcjonujš niezależnie od siebie, a nauka i najlepsze innowacje najczęœciej rozwijajš się na styku dyscyplin.

Chciałbym przypomnieć mój niedawny wywiad z krytykujšcym tę reformę Aleksandrem Temkinem...

Czytałem. Komitet Kryzysowy Humanistyki uważa, że lekiem na Ÿle funkcjonujšce uczelnie jest więcej tego, co jest teraz. Jeszcze więcej rozmycia odpowiedzialnoœci, a jeszcze mniej konkurencyjnoœci. Oni chcš rozsmarować œrodki wszystkim po równo, a my chcemy wspierać badania, które będš realnie wspierały rozwój Polski – nie tylko gospodarczy, ale i społeczny, i kulturowy – przy jednoczesnej gwarancji wsparcia dla regionów.

A oni podkreœlajš kulturotwórczš rolę uniwersytetów i twierdzš, że chcecie zarżnšć mniejsze uczelnie.

My tę rolę absolutnie doceniamy i pielęgnujemy. Oni twierdzš, że mniejsze uczelnie będš dostawać mniej pieniędzy, a warunkiem koniecznym naszej reformy jest to, by zwiększyć wydatki na szkolnictwo wyższe. Jeżeli nasz projekt przejdzie w aktualnym kształcie, to żadna uczelnia nie straci na naszej reformie. Pytanie, kto zyska. Będš to te uczelnie, które będš chciały mieć wyższš jakoœć badań naukowych i kształcenia. Bez względu na to, czy sš z małego czy dużego miasta. Trzeba się mobilizować i działać.

Według Komitetu Kryzysowego Humanistyki dajecie zbyt dużš władzę rektorom.

Senat będzie miał dalej ogromnš władzę.

Ale oddajecie kontrolę finansowš rektorom. Wprowadzacie feudalizm.

W każdej dobrze zarzšdzanej instytucji jest potrzebna osoba, która będzie podejmować decyzję. Oczywiœcie na podstawie strategii uczelni. Senat będzie mógł przeprowadzić audyt funkcjonowania rektora, a kolegium elektorów może w każdej chwili go odwołać. W tej sprawie jest obawa częœci œrodowiska akademickiego, że zostanš podniesione wobec nich wymogi dotyczšce badań naukowych lub dydaktyki. Dziœ w wielu przypadkach członkowie wspólnoty przyjmujš takie zasady, by nikogo nie skrzywdziły. Ty mnie dzisiaj ochronisz, a ja ciebie jutro.

My likwidujemy drabinę feudalnš przez zniesienie obowišzku habilitacji, wprowadzenie kryteriów jakoœciowych, a nie iloœciowych, skrócenie œcieżki kariery poprzez wprowadzenie profesury uczelnianej dla doktorów oraz dzięki równoległej œcieżce kariery dydaktycznej z prawdziwego zdarzenia. Likwidujemy też minima kadrowe. Żeby móc otworzyć kierunek, trzeba mieć obecnie okreœlonš liczbę profesorów czy doktorów. Nas to nie interesuje. To majš być osoby, które majš aktualny dorobek naukowy. To oznacza, że profesorowie także będš musieli rozwijać się naukowo. Dziœ nie jest to takie oczywiste. Jak ktoœ wie, że bez niego zamknš kierunek studiów, to może stać się dyktatorem. Czasy, gdy pienišdze będš się należały za tytuł, pomimo np. dziesięcioletniego braku aktywnoœci badawczej, muszš minšć.

Ale nowatorskie rzeczy w nauce trzeba przede wszystkim patentować, a dopiero potem publikować. Dziœ w Polsce nie jest to wcale oczywiste.

Bierzemy to pod uwagę. Problem jest inny, mamy rekordowš liczbę czasopism naukowych, to się nazywa punktozš. Lepiej opublikować chałturę i zebrać punkty, niż zrobić porzšdne badania i podjšć ryzyko, powalczyć o publikację w porzšdnym czasopiœmie, w którym praca będzie solidnie zrecenzowana. W tej chwili nie ma do tego wszystkiego zachęt systemowych.

My chcemy, by każdy naukowiec wskazał cztery swoje najlepsze osišgnięcia w cišgu czterech lat. Nie będzie teraz zbieractwa 20 artykułów, bo to się nie będzie opłacać. Dzięki temu naukowcy będš mogli wreszcie realizować swoje ambicje, a nie przejmować się kolekcjonowaniem punktów.

Zlikwidujecie całš branżę czasopism, których nikt nie czyta.

To jest przemysł. Na Facebooku, z racji mojej funkcji, wyœwietlajš mi się reklamy: interdyscyplinarna konferencja biologiczno-socjologiczno-jakaœ tam. Przecież nikt tego nie słucha i nie czyta. Chyba że koledzy robiš sobie cytowanie, ale zazwyczaj nawet i tego nie ma.

Strasznie dużo pieniędzy zainwestowaliœcie w piar tej ustawy.

Mam odmienne zdanie.

Przecież na to poszły miliony.

Miliony to kosztował cały proces. Łšcznie z przygotowaniem konferencji i raportów. Reforma dotyczy strumienia finansowego wielkoœci kilkunastu miliardów, to co to jest za koszt. Zła decyzja podjęta przy tej reformie oznaczałaby marnotrawianie ogromnych pieniędzy.

Nie mówię o pienišdzach, które poszły na konsultacje, tylko tych, które poszły na zwykły piar.

Koszty promocji reformy to kilkaset tysięcy złotych. Tamta suma dotyczyła też konferencji i konsultacji.

Które miały głównie wydŸwięk piarowy.

Jakbyœmy tego nie zrobili, to byłby krzyk, że nie było partycypacji społecznej i miejsca, gdzie można się wypowiedzieć – oceniono by nas Ÿle. Jest granica między nieuzasadnionymi wydatkami a brakiem konsultacji. Myœlę, że osišgnęliœmy w tym zdrowy kompromis. Ta reforma ma szansę się udać przede wszystkim dlatego, że w samym œrodowisku akademickim doszło do pewnej przemiany i obudzenia ambicji. Wiele uczelni już przygotowuje się do zmian.

Chcecie im dosypać pieniędzy i władzy, to chcš się zmienić.

OK, ale one chcš dokonać zmiany jakoœciowej. Uczelnie już się zastanawiajš, jak zmodyfikować kierunki studiów i badania naukowe. Wczeœniej nie było takiego impulsu. Jestem prawnikiem i nie wierzę, że samo prawo zmieni rzeczywistoœć. To tylko narzędzie.

To na koniec: macie błogosławieństwo prezesa czy nie?

Co do kluczowych rozwišzań i priorytetów jest zgoda. Nie stać Polski na brak reform, na stratę kilku kolejnych lat. Musimy skupić się na podwyższeniu jakoœci badań naukowych, tak żeby Polacy odczuli pozytywne efekty tych działań. Może trzeba będzie dokonać korekt w projekcie, ale myœlę, że nie zmieniš go one diametralnie.

—rozmawiał Piotr Witwicki (dziennikarz Polsat News)

Piotr Müller – urodzony w 1989 r., słupszczanin, z wykształcenia prawnik. W przeszłoœci przewodniczšcy Samorzšdu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, następnie Parlamentu Studentów RP. Były członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego oraz członek Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od stycznia 2018 r. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.