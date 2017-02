Joanna Szczepkowska: Rząd zmienia historię

Archeolog i twórca filmów dokumentalnych Piotr Parandowski, brat mojej mamy, syn Jana Parandowskiego, był starszy ode mnie tylko dziewięć lat. To niewielka różnica jak na wujka i siostrzenicę, jednak poważna jak na pokolenie szkolne.

Piotr chodził do Liceum im Słowackiego, które po wojnie przekształcono w jedenastolatkę. Został jego uczniem w okresie stalinizmu. Był nim, kiedy zdymisjonowano jedną z największych postaci w polskim szkolnictwie. Pani Helena Kasperowiczowa po zajęciu szkoły przez Niemców natychmiast zorganizowała tajne komplety, a oficjalną nazwę szkoły zmieniono na Szkoła Handlowa. W rzeczywistości uczono tam zarówno polskiej literatury, jak i historii, starając się ograniczyć wszystko do słownego przekazu, bez korzystania z podręczników. Jeśli jednak to było konieczne, uczniowie i nauczyciele posługiwali się specjalnym dzwonkiem. Jego dźwięk oznaczał, że w pobliżu szkoły kręcą się Niemcy i jest możliwość kontroli. Wtedy chowano wszystkie materiały. Zaraz po wojnie Helena Kasperowiczowa została dyrektorką szkoły. I tak było do 1955 r., kiedy to wymieniono jej kierownictwo na osoby bardziej usłużne władzy. I w tym właśnie czasie jeden z nauczycieli, chcąc dokuczyć potomkowi pisarza Jana Parandowskiego, czyli wstrętnej inteligencji, kazał Piotrowi wstać i powiedział: „Do kościółka się chodzi, co?".

Większość kolegów Piotra podjęła za nauczycielem szyderczy śmiech. Wtedy Piotr poprosił o głos. Przez całą niemal gadzinę mówił o tym, dlaczego chodzi do kościoła, jakie są korzenie jego wiary, jak bardzo religia wpływa na życie jego rodziców i na niego samego. Nauczyciel wysłuchał tego do końca i postawił mu ocenę celującą. Poprosił też, żeby do szkoły przyszli rodzice. Na tym spotkaniu powiedział, że wprawdzie wypowiedź Piotra była całkowicie sprzeczna z linią partii, ale imponująca od strony konstrukcji myśli. Nauczyciel pogratulował rodzicom syna. Nie wiem, jakie były jego dalsze losy, wiem tylko, że ta szkoła długo uchodziła za dość wyjątkową jak na te straszne czasy.