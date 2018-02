Jakub Stefaniak: Poseł odszedł z PSL, cały Sejm się z niego śmieje

Jako dziennikarz TVP nie robiłem laurek politycznych. Nowe życie zawodowe zaczšłem z czystš kartš. Wiele osób dziwiło się, że wybrałem PSL - mówi Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Plus Minus: Jak to jest być w PSL i krytykować PiS za nepotyzm?

Nie mam z tym żadnego problemu. W poprzednim zawodowym życiu krytykowałem różne działania, także rzšdu PO–PSL. Dziœ mam œwiadomoœć, że nikt mi nic nie załatwił, nigdy nie miałem "pleców".

Tak krytykowałeœ, że w końcu znalazłeœ się w partii.

To był mój wybór. Nikt mnie nie przyjmował na siłę ani nie dostałem tej posady po znajomoœci. Będšc dziennikarzem, słuchałem, jakie głupoty niektórzy politycy wygadujš, i stwierdziłem, że mam pomysł na to, co z tym zrobić. Bycie rzecznikiem to nie jest funkcja miła, łatwa i przyjemna. To spora odpowiedzialnoœć i nie masz limitowanych godzin pracy.

W dodatku klub parlamentarny się sypie, a rzecznik musi to wszystko tłumaczyć.

Klub się nie posypał i nie sypie.

Trochę się sypie. Uratowaliœcie go federacyjnš koalicjš z Uniš Europejs...