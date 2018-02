Urszula Antoniak, reżyserka „Pomiędzy słowami”: Nie interesuje mnie w kinie realizm

Urszula Antoniak – polska reżyserka mieszkajšca w Holandii – poznała prawdziwy smak emigracji. Jej życie to mocny scenariusz, w którym jest i miłoœć, i œmierć, i samotnoœć. Na ekranach jest jej film „Pomiędzy słowami".

Młody chłopak. Przystojny, pewny siebie. Włosy blond zaczesane do tyłu, nienagannie skrojony garnitur. Prawnik w dobrej berlińskiej kancelarii. Czuje się Niemcem, nie wspomina o swoim pochodzeniu. Ale pewnego dnia zjawia się ojciec. Polak. Człowiek, którego nigdy nie znał. I Michael staje się nagle Michałem. Mówi po polsku. Przeżywa podwójny szok. Staje się dzieckiem, którym nigdy nie był. I Polakiem, którym w jakimœ momencie œwiadomie przestał być. Ojciec burzy porzšdek, który chłopak w sobie zbudował. Tym bardziej że żyje z dnia na dzień, przeciwieństwem zorganizowanego już po niemiecku Michaela. Zmusza syna do zadania sobie pytań o siebie, o to, kim naprawdę jest. Osłabia go. A może nie? Może samoœwiadomoœć uczyni go silniejszym.

