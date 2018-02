Sun Lux. Spójna układanka od popu do orkiestry

Dekadę po debiucie na rynku muzycznym amerykańska grupa Son Lux wydała swój pišty, pełnowymiarowy album. Po raz kolejny wokalista Ryan Lott wraz z gitarzystš Rafiqiem Bhatiš i perkusistš Ianem Changiem podejmujš muzyczne ryzyko i z pozornego chaosu dŸwięków wydobywajš niezwykłš harmonię alternatywnego popu, ambitnego rocka, brzmienia orkiestry symfonicznej oraz muzyki elektronicznej.

Melancholię fortepianu czy skrzypiec z łatwoœciš łšczš z efektami syntezatorów, perkusjš i niebanalnym wokalem, który już dawno stał się znakiem rozpoznawczym grupy. Ta wieloelementowa układanka tworzy właœnie płytę "Brighter Wounds".

Najbardziej zaskakuje fakt, że te nietuzinkowe połšczenia sš od poczštku do końca spójne. Z jednej strony słyszymy idealne splatanie się łagodnych brzmień muzyki instrumentalnej z elementami elektroniki w klimatycznej balladzie "Labour". Z drugiej strony surowe, niemal mechaniczne partie perkusyjne Changa oraz aksamitny głos Lotta spajane przez muzykę elektronicznš w "The Fool You Need".

Ale "Brighter Wounds" to przede wszystkim œwiadectwo narodzin i œmierci. Kluczowš rolę dla kształtu albumu odegrały osobiste doœwiadczenia Lotta, który w trakcie nagrywania płyty został ojcem i stracił przyjaciela zmagajšcego się ...