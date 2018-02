Maciejewski z miłością o Lupie

Trudno pisać o Krystianie Lupie bez wielkich słów. Od lat ma ugruntowanš pozycję jednego z największych wizjonerów europejskiego teatru.

Jego spektakle oklaskiwane sš na najważniejszych festiwalach teatralnych œwiata. Sšdzšc po reakcjach publicznoœci, można mieć wrażenie, że posiadł on też dar wielkiego hipnotyzera, który ma nad widzem władzę absolutnš i potrafi zmusić go do wytrwania w pełnym skupieniu podczas cztero-, pięcio-, szeœcio- czy nawet siedmiogodzinnych seansów. Bycie uczniem Krystiana Lupy (a nawet powoływanie się na to) od lat otwiera wielu młodym twórcom drogę do kariery.

Najnowsza monografia Krystiana Lupy pt. "Koniec œwiata wartoœci" napisana jest przez znanego krytyka filmowego i teatralnego Łukasza Maciejewskiego, a wydana przez łódzkš Filmówkę. Z tym drugim faktem łšczy się pewna przewrotnoœć. To właœnie łódzka Filmówka wyrzuciła przed laty studenta Krystiana Lupę, "za brak talentu". "Usłyszałem, że jestem opętany seksem i narcyzmem oraz że nie nadaję...