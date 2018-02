Do Rasputina mąż żony nie puszczał

Jedna rzecz nie ulega najmniejszej wštpliwoœci: wiara Rasputina w Boga. Przez całe życie był człowiekiem głęboko wierzšcym. Kwestia tego, czy Rasputin był œwiętym głupcem, jest złożona, jak niemal wszystko, co wišże się z jego charakterem.

To chłyst!", tak według Teffi wykrzyknšł Rozanow, widzšc, jak Rasputin tańczy i wiruje. Możliwe, iż rzeczywiœcie tak się wyraził, ale jeœli to prawda, nie wypowiedział tego w takim duchu, w jakim zrobiłaby to Teffi albo większoœć Rosjan. Nie, Rozanow powiedział to z zachwytem.

Napisał o tamtym wieczorze 15 kwietnia u Filippowa, gdy siedzieli i słuchali, jak francuski aktor Dezarie œpiewa i gra na gitarze. Wszyscy byli wzruszeni, a zwłaszcza Rasputin. Zawołał: "Dajcie mi jakšœ kartkę!". A potem podyktował swojemu sšsiadowi liœcik do Francuza: "Twój talent pocieszył nas wszystkich... Twój talent pochodzi od Boga, ale ty tego nie rozumiesz". Potem zebrani wykrzyknęli: "Grisza, zatańcz!". Zaczšł tańczyć "rosyjski taniec, z artyzmem, jakiego nigdy wczeœniej nie widziałem, nawet w żadnym teatrze. [...] Jest całkowicie wolny, i nikomu nie patrzył w oc...