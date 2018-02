Cieślik & Górski: Kornik i inni grabarze

Po ostatnich działaniach PFN, Polskiej Fundacji Narodowej, pojawiło się podejrzenie, że fundacja jest wtykš obcych wywiadów, a jej prawdziwym celem jest pogorszenie wizerunku kraju. Rozwišzanie jest jedno. Antoni Macierewicz. Po pierwsze, ma w tej chwili wolne moce przerobowe, po drugie, œwietnie sobie radzi ze skrótami. Najpierw WSI, teraz PFN.

Poza tym wyglšda na to, że Żydzi naprawdę nie lubiš nas bardziej niż Niemców. Czyli Niemiec zawinił, Polaka powiesili. I jeszcze Ziemkiewicza do Anglii nie wpuœcili. Powinni wzišć te wszystkie obozy, zapakować i wywieŸć do Niemiec. Oni je wymyœlili, niech stojš u nich.

Miało być centralne lotnisko, miały być samochody elektryczne, miał być realizowany jakiœ plan nazwany imieniem premiera. A tymczasem na lotnisku rosnš krzaki, pierwsze elektryczne auto nawet nie ma wtyczki, plan się kurzy zwinięty w rulon, a szef rzšdu jeŸdzi, gasi pożary i tłumaczy, kto 70 lat temu był dobry, a kto zły. I tak wyglšda korekta do planu Morawieckiego.

Przynajmniej Beata Szydło ma powód do cichej satysfakcji. Za jej czasów było 500+, żniwa, memy o San Escobar i w ogóle sielanka. Raptem się jedno cinquecento rozbiło. A teraz wojna i obozy.

Gdyby nie skoczkowie, to ju...