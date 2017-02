Euromajdan. Bohaterowie i symbole ukraińskich rewolucji

Jak każdy zryw społeczny Euromajdan miał swoich bohaterów, symbole i pieśni. Jego uczestnicy żywili się eurobarszczem, śpiewali „Brat za brata", stawiając czoło Berkutowi i tituszkom. Oto nasz subiektywny pejzaż ukraińskiej walki o demokrację.

Ukraina do dziś płaci za rewolucję godności z przełomu 2013 i 2014 r. – zarówno krwią, jak i obniżeniem stopy życia obywateli czy utratą części terytorium. To cena za chęć zbliżenia się do Europy, bo to od demonstracji przeciwko przesunięciu terminu podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską 21 listopada 2013 r. rozpoczął się bunt, który obalił skorumpowane władze i postawił Kijów bezpośrednio na drodze aspiracji agresora – Rosji. Euromajdan to, na razie, ostatnia z ukraińskich rewolucji (kalendarium – strona 12). Warto przypomnieć więc ich bohaterów i symbole.

- Automajdan. 30 listopada 2013 r., po rozpędzeniu studentów, liczni kierowcy trąbili na znak protestu i solidarności. Następnie grupa samochodów przyłączyła się do blokowania ulicy Chreszczatyk na skrzyżowaniu z Instytucką. Główne formy aktywności protestujących kierowców, także poza Kijowem, to: patrolowanie ulic, pomoc w ewakuacji w razie potrzeby. Automajdanowi sławę przyniosło blokowanie strategicznych miejsc i wywoływanie sztucznych korków. Najbardziej dotkliwą formą protestu okazały się blokady rezydencji prezydenta Janukowycza i innych przedstawicieli władzy.