Andrzej Nowak: Jak Putin łączy carat z Breżniewem

W elitach Stanów Zjednoczonych, Francji, Włoch czy Wielkiej Brytanii pełno jest intelektualistów, którzy wierzą, że na wschód od Niemiec istnieje jedynie kultura rosyjska. W jej imię Rosja ma prawo dominować nad innymi, „mniej kulturalnymi" narodami. Rozmowa z prof. Andrzejem Nowakiem, historykiem

Rz: Sto lat temu wybuchła rewolucja lutowa. Jak to się stało, że w ciągu kilku dni w niemal bezkrwawej rewolucji runęła trzystuletnia monarchia? Dlaczego prawie nikt nie chciał jej bronić?

Powiedzieć, że rewolucja lutowa była bezkrwawa, to nie zrozumieć jej istoty. Od sierpnia 1914 r. do lutego 1917 r. cztery miliony dwieście tysięcy ludzi zginęło lub doznało poważnych ran. Dwa miliony sześćset tysięcy trafiło do niewoli...