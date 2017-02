Leśnodorski: Dla kibiców Legia Warszawa to coś więcej niż drużyna

Bogusław Leśnodorski, prezes Legii Warszawa: „Ojciec chrzestny" to najlepszy film w historii. Obejrzałem go kilkaset razy, mama mnie na nim wychowała. Jeśli chodzi o płaszczyznę emocjonalną, to rzeczywiście klub funkcjonuje jak społeczność włoska albo irlandzka w Nowym Jorku tamtych lat.

Jak ważny jest dla pana spokój?

Bardzo ważny, ale nieosiągalny. Tu, gdzie jestem, to niemożliwe.