Panujcie nad językami

Bracia moi mili! Z wielkim smutkiem przyjęliśmy tu na górze wiadomość o wypadku, który wydarzył się naszej umiłowanej Beacie.

Zapewniam Was jednak, że nikt z nas nie przykładał do tego ręki. Dochodzą do mnie głosy, że niektórzy z Was interpretują to jako karę zesłaną przez niebiosa. Miałaby ona zostać na Was nałożona za „rozpasanie i arogancję", która w Waszych szeregach ostatnimi czasy się rozpanoszyła. Nie jest to prawdą. Na żadnym spotkaniu Siewcy z dwunastoma, w którym uczestniczyłem, temat ukarania Was, właśnie za „rozpasanie i arogancję", się nie pojawiał. Owszem, co poniektórzy przebąkiwali, że posuwacie się nieco za daleko we wprowadzaniu „dobrej zmiany", ale o karze mowy nie było. Na razie jedynym ostrzeżeniem jest smog. I tak – przynajmniej przez czas jakiś – pozostanie.

Zatem nie wierzcie w rozsiewane dookoła Was plotki, a i sami plotek nie rozsiewajcie. Nie obgadujcie też nikogo. Przypomnę Wam tylko słowa następcy Siewcy – tego, co to u Was latem poprzedniego roku był, a którego jakoś sympatią nie darzycie. Otóż mówił on, że „obgadując kogoś, dopuszczamy się dezinformacji, bo mówimy tylko tę połowę, która jest dla nas wygodna, a drugiej nie – bo nie jest wygodna". A jeśli kogoś szkalujecie – co też, ze smutkiem stwierdzam, jest wśród Was obecne – to „zabijacie swoich braci".