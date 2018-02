Czy blockchain może zmienić internet nawet mimo krachu bitcoina

Do naszych drzwi puka kolejna internetowa rewolucja – wieszczš specjaliœci od cyfrowych technologii. Zmiecie monopole, a nam da z powrotem władzę nad naszš tożsamoœciš, czynišc wszystkich równymi w sieci. Czy to marzenie się ziœci, czy znów zarobiš na nim tylko nieliczni?

Prawie 2,2 miliarda ludzi używa aktywnie Facebooka, to więcej niż co czwarty mieszkaniec globu i więcej niż co drugi użytkownik internetu. Nie było w historii ludzkoœci firm, z których usług korzystałoby więcej ludzi niż z wyszukiwarki Google'a (ok. 75 proc. internautów) i portalu społecznoœciowego stworzonego przez Marka Zuckerberga. Skala działalnoœci obu koncernów jest bezprecedensowa.

Bez względu na rasę, wyznanie, wykształcenie czy poglšdy użytkowników Facebooka łšczš dwie rzeczy – dobrowolnie założyli w tym serwisie konta i dobrowolnie zapełniajš portal treœciš, w mniejszym lub większym stopniu ujawniajšc, kim sš, skšd pochodzš, w co wierzš, co lubiš, a czego nie. FB w zasadzie żadnych treœci nie tworzy. Co najwyżej pozyskuje dodatkowe informacje o użytkownikach dzięki analizie ich postów.

Zebrane w ten sposób dane przechowywane sš na kilkuset tysišcach serwerów należšcych do koncernu. Serwery nie próżnujš – jeszcze rok temu FB podawał, że obsługujš 7,5 biliarda operacji na sekundę. Utrzymanie tej infrastruktury i ponad 25 tys. pracowników kosztuje. Jak każda firma Facebook musi więc na czymœ zarabiać, nie tylko, by pokryć koszty, ale też zapewnić zarobek akcjonariuszom. W dużym uproszczeniu zarabia na danych o użytkownikach. To dzięki tej wiedzy wie, do kogo i jakš skierować reklamę czy informację sponsorowanš.

Kłopot w tym, że Facebook jest wyłšcznym właœcicielem tych danych. Innymi słowy, handluje cudzš tożsamoœciš, a nawet więcej – preferencjami użytkowników, które udało się ustalić dzięki narzędziom analitycznym. Oczywiœcie nie jest tak, że FB coœ komuœ zabrał. Sami mu te dane i możliwoœć analizy naszych zachowań daliœmy. Ot, transakcja wymienna, jakich w internecie wiele. Bo FB wcale nie jest wyjštkiem. Dane o swoich użytkownikach, ich preferencjach, wydatkach, poglšdach, zakupach gromadzš różne firmy (i możliwe, że nie tylko firmy) – od banków przez platformy aukcyjne, media społecznoœciowe, dostawców pršdu czy operatorów telekomunikacyjnych po kablówki. To one sš ich właœcicielami, bo dobrowolnie je im przekazaliœmy w zamian za usługi, które oferujš. Niektóre udostępniajš nam skrawki informacji o innych (Allegro, Facebook), ale tak naprawdę zarabiajš na ich udostępnianiu lub wykorzystywaniu. W większoœci przypadków dzieje się to bez naszej wiedzy. Do tego dochodzš aplikacje lub portale zbierajšce informacje o tym, kim naprawdę jesteœmy – co lubimy, z czym się identyfikujemy, jakie mamy poglšdy etc.

Informacje o nas i naszych działaniach w sieci zgromadzone sš na różnych serwerach rozsianych po całym œwiecie. One też – tak jak dane na nasz temat – sš własnoœciš korporacji. Jeœli uznamy, że FB czy Google z jakichœ powodów nie sš dla nas, męczš, odstręczajš i chcemy pójœć gdzie indziej, nie możemy zabrać już raz zostawionej historii naszej aktywnoœci ze sobš. W najlepszym przypadku uda nam się jš skasować.

Można zaryzykować twierdzenie, że w internecie straciliœmy kontrolę nad naszš tożsamoœciš.

Nie bez powodu. Dane o użytkownikach, czyli handel informacjami i ich analiza, to być może najbardziej intratny biznes na naszej planecie. Firma badawcza IDC szacuje, że w 2020 r. rynek analityki big data (analizy dużych zbiorów danych) wart będzie 203 mld dol. Dziesięciokrotnie więcej niż budżet NASA, na jednego internautę przypada œrednio ok. 50 dol.

Otwarcie i bezpiecznie

Wyglšda na to, że zarzšdzanie naszš tożsamoœciš w sieci i, co nie mniej ważne, jej bezpieczeństwo to najpoważniejsze wyzwanie, przed jakim stoi internet. Czy możemy się stać dysponentami naszej tożsamoœci? Czy możemy decydować, kto, w jakim stopniu i w jakim celu z niej korzysta?

Istnieje technologia, która takie możliwoœci daje – to blockchain. Stworzone dekadę temu rozwišzanie pozwalajšce na budowę rozproszonych baz danych, w którym informacje sš zakodowane tak, że nie ma możliwoœci ich wydobycia bez posiadania cyfrowego klucza, przypisanego do konkretnego użytkownika (więcej w ramce „Jak to działa?"). Tylko my mamy dostęp do naszych danych i to my decydujemy, z kim się nimi podzielić, i – przynajmniej teoretycznie – możemy przechowywać tak całš naszš internetowš (i nie tylko) aktywnoœć. Ale najważniejsze, że dane te sš bezpieczne – cyfrowy klucz publiczny służy do ich kodowania i jest praktycznie nie do złamania, a dane nie znajdujš się na jednym czy kilku serwerach (jak to ma miejsce np. w przypadku Facebooka), ale ich fragmenty rozproszone sš po całym internecie. Nie wystarczy więc włamać się do serwera Allegro czy Amazona (co i tak nie jest proste), by poznać numer karty kredytowej lub wycišgnšć dane użytkownika. Jeœli twoje dane i aktywnoœć sš zapisane na tysišcu komputerów, trzeba by włamać się na ten tysišc. Problem w tym, że wpierw trzeba wiedzieć, który to tysišc, i na dodatek złamać zabezpieczenia kryptograficzne.

To jednak nie koniec zalet. Blockchain jest technologiš otwartš, nikt nie jest jej posiadaczem, bo twórcy postanowili jej nie patentować. Oznacza to, że każdy informatyk, każda firma może z niej korzystać, nikomu za to nie płacšc. W œwiecie technologii cyfrowych jest to obecnie rzadkoœć. Ale właœnie tak narodził się internet – od stworzonych przez hobbystów i naukowców protokołów komunikacji, które między innymi dzięki temu, że były otwarte, dostępne dla każdego, pozwoliły stworzyć World Wide Web, a wraz z nim internet taki, jaki obecnie znamy.

Blockchain ma więc to coœ, co pozwoliło internetowym technologiom się rozprzestrzenić. Platforma nie ma właœcicieli, nie jest podmiotem prawnym, w ten sposób nie ma możliwoœci jej kontroli w celu maksymalizacji zysku. Dopiero dzięki niej można budować kolejne produkty – aplikacje, portale itp. A to właœnie pogoń za zyskiem, stopš zwrotu, stała się głównym powodem „zamykania się" internetu i w efekcie tworzenia się wysp danych, których posiadacze zarabiali na tym, że je kontrolujš. Największym atutem portali, także polskich, sš nie tylko miliony odwiedzajšcych je internautów, potencjalnych odbiorców reklam, ale też bazy danych użytkowników pozwalajšce zarabiać choćby na tzw. mass mailingu, czyli byciu poœrednikiem w oferowaniu im mniej lub bardziej pożšdanych produktów i usług. I znów, to kontrola nad danymi pozwala zarabiać.

Pożegnanie z poœrednikami

Stworzona przez tajemniczego Satoshi Nakamoto technologia pozwala ominšć ten problem, eliminujšc z całego procesu poœredników. Choć na pozór to niewiele, pocišga za sobš rewolucję w całej logice działania sieci. Większoœć transakcji, które zawieramy, wymaga bowiem poœrednika – kogoœ, kto zabezpiecza i uwiarygodnia usługę lub transakcję. Takim poœrednikiem jest np. giełda papierów wartoœciowych. W dużym skrócie osoby, które chcš się pozbyć akcji, sprzedajš je tym, którzy chcš je nabyć.

W przypadku platformy transakcyjnej opartej na blockchainie wszystkie transakcje sš bezpieczne, zapisane w niedajšcej się zhakować bazie, ich uczestnicy sš identyfikowalni, bo operujš własnymi kluczami dostępu. A papiery wartoœciowe – bez względu na to, czy sš to akcje, czy obligacje – i tak w większoœci przypadków sš zdematerializowane (istniejš jako cyfrowe zapisy, a nie realne dokumenty).

Można więc sobie wyobrazić globalnš giełdę, na której handlowano by akcjami bez względu na kraj pochodzenia. Oczywiœcie, istnieje też cała warstwa prawna, wiele wymogów, które muszš spełnić spółki, by nimi handlowano. Ale przecież kwestię regulacyjnš też można rozwišzać.

Œwiat finansów dostrzegł już zalety nowej technologii. Nasdaq OMX, operator jednej z amerykańskich giełd, stworzył oparty na blockchainie system wymiany, który działa na rynku Nasdaq Private Market. Giełda Australian Security Exchange wprowadziła rozwišzanie blockchainowe autorstwa spółki zależnej od banku Goldman Sachs do rozliczania transakcji i przechowywania informacji o posiadaczach akcji. Frankfurcka Deutsche Boerse we współpracy z firmš JP Morgan rozwija podobny projekt w ramach spółki Digital Asset Holdings.

Dziœ poœrednikiem w transakcjach jest np. bank udzielajšcy nam kredytu dzięki œrodkom zdeponowanym przez jego klientów (wszystko w pewnym uproszczeniu). Gdyby jednak, korzystajšc z technologii blockchain, stworzyć giełdę kredytowš? Osoby majšce nadmiar gotówki mogłyby udzielać kredytów tym, którzy jej potrzebujš. Owszem, już teraz istniejš podobne platformy. Ich sukces nie jest jednak duży, bo niosš ze sobš ryzyko. Ale przecież stworzenie np. ogólnokrajowej bazy wiarygodnoœci kredytowej bazujšcej na blockchainie też byłoby możliwe. Takie usługi jak Biuro Informacji Kredytowej istniejš. Dzięki blockchainowi wszystkie transakcje byłyby w pełni zabezpieczone. Przepustkš do uczestnictwa byłby publiczny klucz cyfrowy.

Jednš z podstawowych funkcji banku mógłby w ten sposób realizować każdy podmiot, który byłby w stanie stworzyć odpowiedniš aplikację, gdzie każdy klient miałby swój portfel, udostępniałby dane o wiarygodnoœci kredytowej, a jego tożsamoœć byłaby łatwa do ustalenia. Taka firma nie musiałaby spełniać znaczšcej częœci wymogów narzucanych bankom (choć niektóre z pewnoœciš tak). Nie oznacza to, że nie wymagałoby to regulacji prawnych. Ale znaczšco uproœciłoby proces pożyczania pieniędzy, dajšc też mocny argument wszystkim przeciwnikom wielkich instytucji finansowych, zwłaszcza tym, którzy zarzucajš im pogłębianie nierównoœci społecznych.

Może też jednak być inaczej. Nowa technologia równie dobrze może nie zmienić niczego w logice działania œwiata finansów, służšc jedynie jako kolejna broń w wewnętrznej konkurencji w branży czy w walce o cišgłe obniżanie kosztów.

Lista poœredników, których można zastšpić, wykorzystujšc blockchaina, obejmuje nie tylko firmy oferujšce usługi finansowe – jest na niej także choćby prawnik, który spisuje nasz testament, czy notariusz. A nowa technologia może zostać wykorzystana w księgach wieczystych, przy rozliczeniach podatkowych, w księgach rachunkowych. Te ostatnie prowadzone w formie rozproszonej, kodowanej bazy byłyby praktycznie niemożliwe do sfałszowania.

Dużo mniej skomplikowana jest rola poœrednika pełniona przez platformę społecznoœciowš – np. wspomnianego Facebooka. Jego niemal monopol byłby praktycznie niemożliwy, gdyby istniała baza przechowujšca nasze dane oraz informacje o naszej aktywnoœci w sieci. Aplikacja społecznoœciowa korzystałaby po prostu z tej bazy, pod warunkiem że użytkownik by na to pozwolił. Najprawdopodobniej w poczštkowym etapie rozwoju takich konkurujšcych aplikacji byłoby kilka. Użytkownik, który nie byłby zadowolony z usług jednej, mógłby przejœć do drugiej, zabierajšc ze sobš całš swojš bazę. Nie byłaby ona przecież własnoœciš dostawców usługi. Tylko czy rozwój internetu nie zaszedł już zbyt daleko?

Anioł czy diabeł technologii?

Wštek społecznoœci w blockchainie jest być może najbardziej intrygujšcy. Technologia ta ma bowiem wszyty mechanizm napędzajšcy jej rozwój – jest to nagradzanie zwane tokenizacjš. Nagrody, tzw. tokeny, mogš przybierać najróżniejsze formy. Najbardziej znany przykład wykorzystania tej technologii to kryptowaluta bitcoin (więcej o niej w tekœcie na str. 8–9). Osoby, które aktywnie biorš udział w weryfikacji transakcji z użyciem bitcoinów, sš nagradzane generowanš przez system wirtualnš walutš. Ci, którzy wzięli udział w projekcie na poczštku jego istnienia, dostajš jej więcej niż ci, którzy angażujš się po nich. Rozwój ogólnodostępnej technologii napędzany jest więc zachętami finansowymi, ale nikt z bioršcych udział w projekcie nie staje się jego współwłaœcicielem. Każdy odnosi jednak zysk z tego, że liczba transakcji roœnie. Zamiast udziałowców mamy społecznoœć wynagradzanš albo za ulepszanie protokołu, rozbudowę bazy, albo za tworzenie aplikacji jš wykorzystujšcych. Spekulanci tylko napędzajš proces rozwoju. Bo przycišgajš zainteresowanych udziałem w technologicznej częœci projektu.

Ten sam mechanizm można wykorzystać w przypadku wspomnianej giełdy papierów wartoœciowych, giełdy kredytowej czy innej usługi, o której nie mamy na razie pojęcia, tak jak ponad dekadę temu nie znaliœmy mediów społecznoœciowych.

Nie ma jednak róży bez kolców. Likwidacja warstwy poœredników pachnie egalitaryzmem, ale przecież nasz współczesny œwiat jest coraz bardziej œwiatem usług i poœredników. Mieszkańcy krajów rozwiniętych wytwarzajš coraz mniej, a coraz więcej wartoœci dodanej produkujš dzięki usługom – co w jakimœ sensie czyni nas społeczeństwami poœredników i sprzedawców. Likwidacja częœci usług bankowych pewnie obniży koszty dostępu do usług znanych nam lub jeszcze nieznanych, ale czy przypadkiem nie zmniejszy drastycznie grona ich nabywców? Czy eliminujšc kastę tzw. kapitalistów, nie staniemy się równi w biedzie?

Zwolennicy blockchaina wieszczš, że może on zmienić całkowicie model prowadzenia biznesu w internecie. Przede wszystkim jednak, że oznacza on koniec systemu, w który rynkowy lider bierze wszystko. Zaprzeczeniem cyklu rozwoju opisanego po raz pierwszy przez Tima Wu w ksišżce „The Master Switch: the Rise nad Fall of Information Empires". Zgodnie z tš teoriš technologie informacyjne stworzone w XX w. rozwijały się podobnie: wpierw opracowywali je hobbyœci i naukowcy, których napędzała ciekawoœć œwiata, póŸniej rozwijały je otaczajšce ich społecznoœci, a ostatecznie trafiały w ręce dużych korporacji, których głównym celem było wyciœnięcie z technologii jak największej korzyœci dla akcjonariuszy. Takš drogę przeszły w USA przemysł telekomunikacyjny, kablówki czy branża rozrywkowa, z Hollywood na czele. Internet na razie powiela ten wzorzec – z rynkowš dominacjš Google'a, Amazona czy Facebooka.

Ale czy nie jest to przesadny optymizm? Zalety blockchaina mogš bowiem stać się także jego wadami. Możliwe jest stworzenie na podstawie technologii bezpiecznych rozproszonych baz globalnej waluty, niekontrolowanej przez żadne państwo œwiata, niepodlegajšcej żadnym regulacjom. Załóżmy, że podjęłyby się tego największe cyfrowe koncerny œwiata – Facebook, Alphabet, Amazon, Netflix, eBay, Uber, Apple, z udziałem ich chińskich rywali: Alibaby, JD.com czy Baidu. Nowa waluta byłaby jedynym œrodkiem płatniczym na ich platformach. Zamiast egalitarnej wizji ziœciłoby się coœ wręcz przeciwnego. Taka dziesištka firm stałaby się potęgš na miarę państw. Możliwe, że transgraniczny charakter i siła ich waluty z biegiem czasu zmusiłyby największe banki centralne œwiata do trzymania w niej rezerw, opłacałoby się emitować obligacje w niej nominowane, a może nawet wypłacać w niej pensje. Główni udziałowcy jej emitentów staliby się najpotężniejszymi ludŸmi na œwiecie.

Blockchain jest nie tylko technologiš obiecujšcš stworzenie nowego modelu biznesowego, ale też pewnš ideologiš o egalitarnej wymowie. Stoi bowiem za nim idea równoœci, własnoœci wspólnej, która nie jest przez nikogo kontrolowana. Choć dotychczasowa historia kryptowalut na to nie wskazuje, blockchain jest antykapitalistyczny. Wiedza i zysk nie majš być monopolizowane, ale rozproszone pomiędzy uczestników danego procesu. W epoce rosnšcej popularnoœci ekonomii współdzielenia (trendu do dzielenia się rzeczami, ich wynajmowania, a niekoniecznie posiadania) jest to narzędzie niemal idealne do realizacji jej założeń. Tym bardziej że internet coraz bardziej uœwiadamia nam, że z wolnoœci i anonimowoœci, które obiecuje, trzeba umieć jeszcze korzystać. Bo jeœli nie my, to skorzysta na nich ktoœ inny. I będzie chciał na tym zarobić. Š?

Jak to działa?

Czym właœciwie jest blockchain? W skrócie jest to zabezpieczona kryptograficznie baza danych składajšca się z bloków informacji rozproszonych po internecie. Dane dotyczšce np. transakcji, sš zapisywane w blokach, zwykle o okreœlonej pojemnoœci. Strony transakcji identyfikowane sš za pomocš ich własnych publicznych kluczy cyfrowych. Stanowiš one rodzaj indywidualnego podpisu cyfrowego. Poziom zabezpieczenia kryptograficznego danych i bloków jest tak wysoki, że nie istnieje możliwoœć zmiany zapisanych informacji, a równoczeœnie sš one łatwe do zweryfikowania.

Gdy liczba informacji osišga przyjęte założenie iloœciowe lub wartoœciowe, blok jest zamykany. Zamykanie bloku nazywane jest „kopaniem" od ang. mining. Tzw. górnicy (ang. miners) weryfikujš zgodnoœć ostatniej zawartej transakcji. Za pozytywnš weryfikację zgodnš z logikš założonš przez aplikację otrzymujš zwykle wynagrodzenie w postaci tzw. tokenów, czyli np. bitcoinów – w przypadku tej konkretnej kryptowaluty. Blok zamykany jest rodzajem cyfrowego stempla (tzw. hash), a kolejne transakcje trafiajš do następnego bloku, którego pierwsze dwie wartoœci to znacznik ostatniego zamkniętego bloku (hash) oraz transakcja wynagrodzenia górnika, który go zamknšł.

Kolejne bloki sš więc ze sobš powišzane cyfrowym stemplem, tworzšc rodzaj łańcucha bloków – stšd nazwa blockchain (chain – z ang. łańcuch). Informacje zapisane w blokach nie mogš być już zmienione, bez zmienienia zawartoœci wszystkich poprzednich bloków.

Œredni czas zamknięcia bloków dla waluty ether wynosi kilkanaœcie sekund, a dla bitcoina – ok. 10 minut.

Informacje stanowišce bloki nie sš zapisywane w jednym miejscu, lecz sš rozproszone w internecie, na komputerach osób bioršcych udział w procesie tworzenia danego łańcucha bloków danych. Wykorzystywana jest tu technologia peer-to-peer, znana choćby użytkownikom torrentów czy takich aplikacji z poczštku wieku, jak KaZaa czy Napster. W tym rozwišzaniu wszystkie komputery w sieci sš równorzędne, nie ma centralnego serwera, a użytkownicy danej aplikacji przekazujš częœć zasobów swoich maszyn na rzecz aplikacji (powierzchnię dysku, moc procesora itp.) Stšd czasami blockchain nazywany jest rejestrem rozproszonym.

Decentralizacja sieci sprawia, że blockchain nie jest podatny na ataki hakerskie. Nie ma bowiem miejsca, którego przejęcie miałoby destruktywny wpływ na działanie całoœci. Te same fragmenty informacji składowane sš bowiem w różnych miejscach sieci. Š?—hubs

TAJEMNICZY TWÓRCA BLOCKCHAINA

W listopadzie 2008 r. nikomu nieznany Satoshi Nakamoto opublikował na liœcie mailingowej metzdowd.com opracowanie „Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash System". Opisywał w nim działanie wirtualnej waluty opartej na technologii rozproszonego w internecie łańcucha bloków. W styczniu 2009 r. wypuœcił oprogramowanie do tworzenia kryptowaluty. Pierwszy bitcoin ujrzał œwiatło dzienne. Twórca waluty twierdził, że prace nad oprogramowaniem rozpoczšł jeszcze w 2007 r.

Wraz z opublikowaniem programu oraz uruchomieniem witryny Bitcoin.org zaczęła się tworzyć społecznoœć rozwijajšca bitcoina. Nakamoto współpracował z niš do połowy 2010 r., po czym przekazał repozytorium kodu Ÿródłowego Gavinowi Andresenowi.

Nakamoto jako pierwsza z osób usprawniajšcych kod i zamykajšcych bloki zgromadził około miliona bitcoinów. W szczycie wyceny tej kryptowaluty wartoœć jego majštku wynosiła ok. 20 mld dol., co czyniło go jednš z 50 najbogatszych osób na Ziemi. Nie wiadomo, kim jest Satoshi Nakamoto. Jak dotychczas nie udało się potwierdzić jego tożsamoœci. Nakamoto to najprawdopodobniej pseudonim. Nie jest jasne też, czy jest kobietš, mężczyznš, czy też grupš osób, które wspólnie opracowały blockchain i bitcoina. Jego perfekcyjna znajomoœć angielskiego i brak jakichkolwiek odniesień w korespondencji, postach i kodzie do języka japońskiego każš też podejrzewać, że nie jest on Japończykiem.

O bycie Satoshim podejrzewano już kilka osób. Własne œledztwa na temat prawdziwej tożsamoœci tajemniczego geniusza prowadziły m.in. „Newsweek" i magazyn „Wired". Nie udało się jednak potwierdzić, by którakolwiek z osób, które podejrzewano o bycie Nakomoto, była nim naprawdę. Podejrzewano o to nawet Elona Muska, który oficjalnie zaprzeczył tym doniesieniom.

Zdaniem specjalistów od programowania najbliżej prawdy był magazyn „Wired", który twierdził, że jest to pseudonim duetu informatyków: Australijczyka Craiga Stevena Wrighta i Dave'a Kleimana. Wright nawet przyznał, że to on kryje się pod pseudonimem. Nie udało mu się tego jednak udowodnić.

Pierwszy blok bitcoina ma oznaczenie czasu zamknięcia z 3 stycznia 2009 r. o 18:15. Š?—hubs

NAJWIĘKSZE DZIEŁO LUDZKOŒCI?

Internet najprawdopodobniej nie zdobyłby takiej popularnoœci, gdyby nie był darmowy. Nie płacimy bowiem za korzystanie z internetu. Płacimy jedynie dostawcom kanału dostępu do niego – rodzaj cyfrowej autostrady. Nie byłoby to możliwe, gdyby będšce podstawš jego istnienia protokoły komunikacji były własnoœciš ich twórców.

Za porozumiewanie się komputerów połšczonych w sieć odpowiada standard komunikacji TCP/IP. Dodatkowe protokoły pozwalajš na przesyłanie danych (np. FTP), e-maili (standard MIME) czy przesyłanie odpowiednio sformatowanego tekstu (HTTP). Do tego dochodzi World Wide Web – oparty na hipertekœcie system informacyjny, który też ma własne standardy komunikacji (IETF i W3C) i pozwala na tworzenie oraz udostępnianie stron w obrębie internetu dzięki językowi HTML oraz systemowi komunikacji URL. To tylko kilka z protokołów internetowych, dzięki którym globalna sieć działa. Sercem internetu jest system serwerów DNS, tłumaczšcych nazwy na adresy IP (adresy urzšdzeń sieciowych).

Wszystkie te protokoły i standardy sš bezpłatne, nikt ich nie opatentował. To warstwa bazowa sieci. Rozwišzania te powstały w ubiegłym stuleciu. Wiek XXI to już epoka komercji. Bo na tej warstwie bazowej powstały aplikacje, portale, z których usług korzystamy. Tu zarabia się pienišdze, powstajš nowe internetowe biznesy. Nie byłoby to jednak możliwe bez darmowej infrastruktury podstawowej. Można się pokusić o tezę, że internet to największe wspólne dzieło w historii ludzkoœci. Stworzone w ramach globalnej współpracy, nie z żšdzy zysku.

Blockchain jest unikalny właœnie dlatego, że rozbudowuje warstwę bazowš internetu. Odnosi się do tej samej idei, która przyœwiecała tysišcom ludzi przykładajšcym rękę do stworzenia globalnej sieci.