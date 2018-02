Daniel Obajtek: Jak wójt Pcimia został prezesem Orlenu

Daniela Obajtka kłopoty nie zabijajš, lecz wzmacniajš. Sporo ich dotšd miał w 42-letnim życiu.

Ceniony menedżer, przedsiębiorca oraz doœwiadczony działacz samorzšdowy" – tak Daniela Obajtka, rocznik 1976, przedstawia biuro prasowe PKN Orlen tuż po niedawnej nominacji na prezesa zarzšdu największej polskiej spółki. Orlen to korona kariery menedżerskiej, o czym wiedzš doskonale Jacek Krawiec czy Igor Chalupec. Bajecznie wysokie pensje i premie. Prezesi odchodzš stšd z rekordowymi odprawami. Każda nominacja wywołuje ogromne emocje. Tym bardziej że prezes jest z politycznego nadania.

Dossier prezesa Obajtka przy poprzednikach wyglšda skromnie. Od końca lat 90. kierownik w należšcej do dalszej rodziny spółce Elektroplast w Stróży (rodzinna miejscowoœć menedżera), od 2006 r. wójt 12-tysięcznego Pcimia w Małopolsce (po raz pierwszy został nim, majšc 29 lat). Tytuł magistra ochrony œrodowiska na prywatnej uczelni w Radomiu obronił dopiero w 2014 r., bo od 20. życia zawodowo pracuje.

Kariera Obajtka przyspieszyła już po wygranych przez PiS wyborach – w listopadzie 2015 r. został prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, by od lutego 2017 roku przeskoczyć do państwowej Grupy Energa w Gdańsku. Przez rok kierował jednym z czterech największych koncernów energetycznych w Polsce.

Orlen to jednak jeszcze wyższa liga. Media, które obecnego rzšdu nie lubiš, rzucajš się na Obajtka po jego transferze do Płocka. Nazywajš go Nikodemem Dyzmš, kolejnym Misiewiczem. Jak to możliwe, że w cišgu dwóch lat samorzšdowiec z małej gminy zostaje szefem wielkiego koncernu paliwowego? Ci, którzy go znajš od lat, nie sš jednak tym zaskoczeni. – Na pewno wyróżnia go skutecznoœć działania i duża determinacja – mówi poseł Jarosław Szlachetka, który wprowadzał Obajtka do PiS dekadę temu.

Dziennikarze z luboœciš wycišgajš Obajtkowi kontrowersje sprzed lat, tym bardziej że jest ich sporo. Nawet tę z technikum weterynaryjnego, do którego chodził w latach 90. Działał w samorzšdzie uczniowskim i miał sprawiać nauczycielom ogromne kłopoty, m.in. skarżył się do kuratorium i wojewody, ze szkoły był dwa razy wyrzucany. Powielana opowieœć o niesubordynowanym uczniu ma pokazać, że z Obajtka zawsze był cwaniak i pieniacz. Czy na pewno?

– Daniela wtedy skrzywdzono, broniłem go i dziœ też bym go bronił. To był młody chłopak z inwencjš, charyzmš, już wtedy przebojowy. Chciał zrobić coœ dla szkoły. Dlatego nie dziwi mnie, że jest dziœ tam, gdzie jest – mówi Wojciech Kudasik, nauczyciel przedmiotów weterynaryjnych, rzecznik praw ucznia i opiekun samorzšdu uczniowskiego, któremu szefował młody Obajtek. Kudasik przypomina sobie, że Daniel potrafił załatwić od sponsorów kafelki i boazerię dla szkoły, pojechać do Warszawy i, choć był „chłopakiem z peryferii", wygrać konkurs na szefa krajowego samorzšdu uczniowskiego. – Miał chwilę załamania z powodu kłopotów w szkole, ale z tego wyszedł. Myœlę, że wzmocniony, bo kiedy potem miał problemy w gminie, to się nie poddawał – podkreœla były nauczyciel.

Obrońca Pcimia

Po pierwszym zwycięstwie w 2006 r. jeszcze dwukrotnie wygrywał wybory na wójta Pcimia, i to z ponad 86-proc. poparciem. Rzšdził dziewięć lat. Nietypowo – wprowadził zasadę „otwartego gabinetu". – Muszę ten zwyczaj kontynuować, choć poczštkowo bałem się, czy będę umiał dostosować się do tego modelu – œmieje się wójt Piotr Hajduk, który zajšł jego miejsce.

Miejscowi zapamiętali, jak skutecznie wykłócał się z Generalnš Dyrekcjš Dróg Krajowych i Autostrad, która budowała ekspresówkę do Zakopanego, o dodatkowe pienišdze na remont równoległej drogi lokalnej, tak by mieszkańcy mogli wyjechać z domu. Wyremontował rynek, ustawił ławki i małš fontannę, położył chodniki. Czemu to takie ważne dla pcimian? Bo Pcim w Małopolsce od lat był symbolem zacofanej wsi – odpowiednik Wšchocka, przedmiot drwin i dowcipów. To dlatego wójt Obajtek ostro zareagował, kiedy pewien bank zrobił reklamę z Johnem Cleese'em i „ciotkš z Pcimia". Wywalczył z bankiem ugodę i kasę na ławeczki.

Jako pierwszy samorzšdowiec przywrócił gabinety stomatologiczne do szkół (tš drogš poszedł kilka lat póŸniej prezydent Słupska Robert Biedroń), w 2006 r. wymyœlił spotkania opłatkowe dla samotnych.

Dziœ wielu doszukuje się drugiego dna nawet w tym, że Obajtek jako wójt jeŸdził po domach z czekoladkami. – Kupował je za własne pienišdze, np. dla stuletniego mieszkańca. Czy należy z tego drwić, doszukiwać się interesownoœci? – pyta Małgorzata Parszywka, kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu, która z wójtem pracowała szeœć lat. Zapamiętała go jako człowieka, który „żyje gminš i jej problemami". – Jego pierwsze pytanie brzmiało „jak pomóc?". I choć miał od tego ludzi, pracowników społecznych, do ludzi w biedzie jeŸdził osobiœcie – wspomina.

Obajtek jeŸdził sam, własnym samochodem (dziœ, jako prezes koncernu, też jeżdżšc do domu, nie korzysta ponoć z limuzyny z kierowcš). Bywało, że wóz się zakopał i wójt w lakierowanych butach brnšł w œniegu. Pcimianie wspominajš pomoc, jakiej udzielał mieszkańcom, np. kiedy po œmierci męża żona została z dwójkš dzieci, Obajtek wspierał rodzinę, córkę namawiał na studia, dał jej staż w urzędzie.

Znajomi nowego prezesa Orlenu twierdzš, że trudno go nie polubić. Nie pije alkoholu, nie chodzi na bankiety, nie jest gadżeciarzem (w Enerdze miał dwa stare telefony). Do tego lubi zwierzęta.

Trzeba na mnie coœ znaleŸć

W sierpniu 2011 r. po huraganie, który przeszedł przez zagłębie paprykowe w Mazowieckiem i zniszczył plony, Obajtek poznał Stanisława Kowalczyka. To Kowalczyk był owym „paprykarzem", który w obecnoœci kamer rzucił do Donalda Tuska: „panie premierze, jak żyć?".

Kowalczyk zdradza nam, że Obajtek jako jedyny z wianuszka polityków kršżšcych wtedy po paprykowych zgliszczach zapytał go, jak naprawdę może mu pomóc. Bez kamer, w korytarzu. I zaproponował prostu pienišdze na przeżycie. – Jak obiecał, tak zrobił i następnego dnia pienišdze przelał – wspomina. – Nigdy nie domagał się nic w zamian, nawet zwrotu.

Ale Obajtek zrobił wtedy również coœ, o czym usłyszeli wszyscy – przywiózł właœcicielom zrujnowanych upraw zwoje folii. I choć w PiS był już od 2007 r., to dopiero ten gest zrobił mu politycznš reklamę we własnej partii. Jarosław Kaczyński, wskazujšc go, powiedział wtedy pamiętane do dziœ słowa: „Wójt Mogę Wszystko Obajtek", porównujšc go z nieudolnym w jego ocenie Donaldem Tuskiem.

Ile było w owym geœcie odruchu serca, a ile polityki? – To było szczere – przekonuje Kowalczyk. I wspomina, że sobie wzišł dwie czy trzy bele, a resztę rozdał sšsiadom. – Bardzo się przydały, może były nieco wybrakowane, ale jak człowiek nie ma nic, nawet na chleb, to bierze wszystko i jest wdzięczny – opowiada nam Kowalczyk.

– Ja też dostałem jednš folię, przydała się, a jakże – mówi nam Andrzej Soból, sołtys Woli Wrzeszczowskiej.

Inni politycy PiS, którzy wtedy kolędowali do „paprykarzy", szybko o rolnikach zapomnieli. Ale nie Obajtek. – Do dziœ mamy serdeczny kontakt – podkreœla Kowalczyk.

Co istotne, także Jarosław Kaczyński zapamiętał rzutkiego, energicznego samorzšdowca i przez kolejne lata osobiœcie wspierał go w kłopotach, w które ten popadł. W jednym z wywiadów stwierdził nawet, że będzie takim premierem jak Obajtek wójtem. – To jest po prostu genialny człowiek, to jest doktor Judym polskiej polityki – komplementował wójta Adam Hofman, ówczesny rzecznik Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwoœci.

Ogólnopolskie media tropiš karierę Obajtka, od kiedy ten z trzema sprawami w prokuraturze i zarzutami m.in. korupcji został szefem agencji rolnej o budżecie 27 mld zł. Pierwszy zarzut – oparty na zeznaniu pewnego gangstera – jest zwišzany z działalnoœciš w samorzšdzie w Pcimiu: w 2010 r. wójt miał przyjšć 50 tys. zł łapówki w zamian za wpływ na wyniki przetargu na budowę kanalizacji. Sšd aresztowy uznał ten zarzut za mało wiarygodny.

Kolejne dwa postawiono Obajtkowi w zwišzku z jego pracš w Elektroplaœcie – jako szef produkcji miał narazić firmę na stratę blisko 1,5 mln zł i wyłudzić ok. 700 tys. zł. Według prokuratorów zagarniał granulat wykorzystywany w zakładzie i sprzedawał na boku. Zofia Paryło pracowała z Obajtkiem w Elektroplaœcie, w księgowoœci, była również œwiadkiem w prokuraturze. – Nie było żadnych dowodów na te oszustwa – zapewnia. Jej zdaniem, gdyby granulatu ubyło tak dużo, jak twierdzš œledczy, produkcja by się zatrzymała z braku surowca. A tak się nie stało.

Wszystko zaczęło się zaœ od rzekomo wyłudzonych dotacji na niepełnosprawnych pracowników. Do zakładu przyszło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według Zofii Paryło ludzie, którzy mogli mieć kłopoty z powodu oszustw, próbowali wymigać się od kary, przerzucajšc winę na Obajtka. – Człowiek w swojej obronie różne rzeczy opowiada – dodaje Paryło. – On był wymagajšcym szefem. Może to się ludziom nie podobało? – zastanawia się.

Po latach dopiero Prokuratora Krajowa stwierdziła, że zeznania osób, które Obajtka obcišżyły, sš niewiarygodne, niespójne, a ich autorzy próbujš uniknšć odpowiedzialnoœci za oszustwa.

We wrzeœniu 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim umorzyła œledztwo. Oczywiœcie dla Obajtka byłoby lepiej, gdyby to sšd prawomocnie go uniewinnił. A tak wštpliwoœci sš pożywkš dla mediów, które doszukujš się pisowskiego układu.

Dziœ formalnie Daniel Obajtek jest czysty. Czy wybrnšł z kłopotów, bo wygrał PiS, jak chcieliby to widzieć adwersarze? Jedno jest pewne – zarzuty wobec niego były wykorzystane politycznie, i to w dwie strony.

Kiedy w 2013 r. Obajtek został zatrzymany przez Centralne Biuro Œledcze, murem stanęli za nim Jarosław Kaczyński i szefowa małopolskich struktur PiS Beata Szydło. Twierdzili, że służby Tuska przeœladujš samorzšdowca, bo pokazał rzšdzšcym, że można zrobić wiele, jeœli się tylko chce. – To jest przeœladowanie człowieka, który szkodzi politycznie rzšdzšcym – mówił Kaczyński. Obajtek przedstawiany był przez PiS jako ofiara „układu zamkniętego" (nawišzanie do głoœnego, opartego na faktach filmu, w którym prokuratura z mafiš i skarbówkš próbujš przejšć firmę).

Urzšd gminy Pcim za Obajtka był faktycznie „trzepany" – kontrole z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, urzędu wojewódzkiego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które przyczepiło się m.in. do oœwiadczeń majštkowych wójta i rozliczeń budowy gminnego orlika. – To nagonka, szukanie haków, ja i urzšd jesteœmy kontrolowani non stop – lamentował Obajtek w czasopiœmie „Wspólnota Samorzšdowa" w lipcu 2013 r. Na pytanie dziennikarza, czy jest nękany, bo należy do PiS, odpowiedział tak: „Jakby mnie pan zapytał, czy za tym stoi Donald Tusk albo rzšd, tobym odpowiedział, że oczywiœcie nie. Ale na pytanie, czy te ataki to wynik moich sympatii politycznych, to odpowiem: tak. Za wszystkim stojš służby kontrolne na szczeblu wojewódzkim. Jestem pisowskim wójtem, więc trzeba coœ na mnie znaleŸć. Bo ja się nie boję mówić, że popieram Kaczyńskiego, że utożsamiam się z jego wizjš samorzšdu".

Dom, który traci wartoœć

Marka Sowę, do 2015 r. marszałka województwa małopolskiego, dziœ posła Nowoczesnej, oburzajš polityczne sugestie Obajtka. – Dla niego bariery etyczne nie istniejš. By być skutecznym, chwyta się wszystkiego, nagina prawo. Tak było chociażby z tš jego rezygnacjš z mandatu wójta czy też remontem szkoły po rzekomym huraganie – mówi.

Sprawa z mandatem rzeczywiœcie wyglšda dziwnie. Był listopad 2015 r. PiS wygrał wybory parlamentarne i przejšł władzę w strategicznych agencjach i spółkach. Obajtek pisemnie zrezygnował ze sprawowania funkcji wójta, by zasišœć w fotelu prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednak zaraz po tym, gdy komisarz wyborczy w Krakowie stwierdził wygaœnięcie jego mandatu, Obajtek zaskarżył to postanowienie. Sšd administracyjny w Krakowie odrzucił skargę jako złożonš za póŸno.

Zdaniem Sowy odchodzšcy wójt chciał zyskać czas, by wprowadzić do gminy swojego człowieka, Piotra Hajduka, zareklamować go mieszkańcom i zwiększyć szansę na sukces w wyborach uzupełniajšcych.

Wštpliwoœci sš także w sprawie huraganu, który spowodował szkody w pcimskiej podstawówce – tej samej, którš Obajtek z Beatš Szydło i Marcinem Mastalerkiem malowali przy włšczonych kamerach w sierpniu 2015 r., w kampanii wyborczej do parlamentu, by dzieci mogły rozpoczšć naukę w nowym roku szkolnym. Huragan przeszedł w styczniu i zerwał częœć dachu placówki, uszkodził rynny, rury spustowe i fragment elewacji (jak donosił jeden z portali). Koszty wyceniono na ok. 10 tys. zł, ale wójt Obajtek złożył wniosek do MEN o dotację na „likwidację zniszczeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych w placówkach oœwiatowych w gminie Pcim" w wysokoœci 550 tys. zł (drugie pół miliona wyłożyła gmina). Dla Marka Sowy sprawa pachnie zwykłym oszustwem.

Niechętni nowemu prezesowi Orlenu podnoszš też sprawę jego majštku. Napisał o tym ostatni „Newsweek". Tygodnik twierdzi, że Obajtek po okresie pracy w Elektroplaœcie był milionerem (miał działki nad morzem i dom), choć niewiele zarabiał. Dziennikarze przypomnieli stare kontrole CBA i napisali, że w 2010 r. Obajtek w oœwiadczeniu majštkowym wycenił 270-metrowy dom na 400 tys. zł, a cztery lata póŸniej – już tylko na 150 tys. Tyle że wyjaœnienie jest prozaiczne – dom faktycznie jest mniej wart niż kiedyœ. Dlaczego? Teren, na którym stoi dom, to osuwisko – po ulewach w 2010 r. zniszczone zostały okoliczne domy (trzeba je rozebrać), a te, które ocalały, straciły na wartoœci.

Sam Obajtek podobno często powtarza, że liczy się dla niego zdanie tylko tych ludzi, których zna. Dlatego uparcie milczy mimo nieprzychylnej prasy. Nie odpowiada na zarzuty. Znajomym tłumaczy, że „nie poœwięca życia na promocję własnej osoby".

Co po Orlenie

Jako prezes Obajtek gdziekolwiek się pojawia, „naprawia i restrukturyzuje". Jeœli wierzyć mediom, w ARiMR zwolnił 300 osób, w Enerdze – 1300. Pierwsze zwolnienia w Orlenie ruszyły już następnego dnia po jego nominacji. W cišgu kilku dni pracę straciło kilkanaœcie osób.

Za rzšdów Obajtka w ARiMR nastšpiły wielomiesięczne opóŸnienia w wypłacie dopłat unijnych. Prezes bronił się, że to zaniedbania poprzedników sprawiły, że Agencja za póŸno wdrożyła nowy system informatyczny.

W Enerdze też ponoć trzeba było po poprzednikach „posprzštać". Najgłoœniejszš decyzjš było wypowiedzenie 150 umów zawartych przez Energę-Obrót w latach 2007–2013 dotyczšcych tzw. zielonych certyfikatów (zakup zielonej energii produkowanej przez farmy wiatrowe). Obajtek wykrył, że Energa płaciła za certyfikaty nawet 10-krotnie wyższš cenę niż rynkowa i traciła na nich nawet do 30 mln zł miesięcznie. Domagał się powołania komisji œledczej.

Czy wyrzucił z pracy tyle osób, o ilu donosiły media? Adam Kasprzyk, rzecznik Grupy Energa, zapewnia, że nie zwolniono 1300 pracowników, a zatrudnienie jest na tym samym poziomie jak wczeœniej. – Zwolniono, ale na ich miejsce zatrudniono „swoich", czyli ludzi z PiS. Ilu? Nikt tego nie jest w stanie policzyć – mówi nam były pracownik Energi.

W Orlenie zaœ Obajtek ma „posprzštać po ludziach PO". Nie zrobił tego poprzedni prezes Wojciech Jasiński i właœnie za to – jak mówi się nieoficjalnie – stracił stanowisko.

Z PKN Orlen w biznesie wyżej skoczyć już nie można. Ale Obajtka może czekać awans polityczny – do Ministerstwa Energii. Menedżer ponoć broni się przed tym rękami i nogami, lecz w PiS spekuluje się o takiej nominacji od miesięcy.

A może pójœcie „w ministry" to niejedyna droga? Znajomy Obajtka twierdzi, że Jarosław Kaczyński chce partię zostawić młodym. Właœnie takim jak Daniel. – Kto wie, co to może oznaczać – uœmiecha się.