Snowboard. Rebelia olimpijsko ugrzeczniona

Poczštki romansu igrzysk olimpijskich ze snowboardem nie zapowiadały tak wielkiej miłoœci. Wydawało się, że po pierwszej randce w Nagano w 1998 r. może dojœć do szybkiego rozstania. Ani bowiem snowboard nie pokochał igrzysk, ani vice versa.

Jeżdżšcy na jednej desce sportowcy sš dziœ oczkiem w głowie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) i pupilkami telewizji – na najważniejszym rynku, amerykańskim, to snowboard jest najchętniej oglšdanš dyscyplinš. W Pjongczangu wœród uchodzšcych niegdyœ za niepasujšcych do olimpijskiego towarzystwa sportowców rozdanych zostanie 10 kompletów medali w pięciu konkurencjach. Więcej finałów będzie tylko w klasycznych dyscyplinach, obecnych w programie od zawsze: narciarstwie alpejskim, biegach, biatlonie i łyżwiarstwie.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Po zakończonych zawodach zobaczyłem siedzšcego samotnie na pustych już trybunach Jake'a Burtona. Podszedłem do niego i przez minutę lub dwie patrzyliœmy bez słowa na tor. W końcu zaczęliœmy rozmawiać. Spytałem go, czy wierzy, że jesteœmy na igrzyskach, że to, co rozpoczęliœmy na małych oblodzonych wzgórzach, w puch...