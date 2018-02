Płowa i speszona Madonna

Biblioteka Narodowa w Warszawie potrafi zaskoczyć. Jak słusznie zauważył dyrektor Tomasz Makowski, œledzšc dzieje narodowej kultury, trudno przejœć obojętnie obok takich zjawisk, jak historia jazzu.

Dlatego w 2011 r. Biblioteka zaczęła gromadzić archiwa wybitnych polskich jazzmanów, kompozytorów, muzyków. Potem postanowiono podobnie uczynić z dziedzictwem polskiej muzyki rozrywkowej, która niewštpliwie dużo mówi o Polakach doby PRL.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Otwierajšc 5 lutego Archiwum Polskiej Muzyki Rozrywkowej, dyrektor Makowski powiedział: – Wystawa skarbów The British Library zaczyna się od najcenniejszych zabytków œredniowiecznych, a kończy na oryginale "Yesterday" The Beatles. Londyn organizował wystawy poœwięcone Davidowi Bowiemu i The Rolling Stones. To tylko potwierdza fakt, że muzyka rozrywkowa staje się częœciš historii. Od nas zależy, w jaki sposób będzie zapamiętana.

Archiwum zainaugurowano imponujšcš wystawš "Wszystkie Małgoœki œwiata" o najsłynniejszej Maryli od czasów Mickiewicza. Maryla Rodowicz, która wylansowała tysišce piosenek, a swojš orygina...