Krzysztof Koehler: Sarmacja i polskość

Sarmację trzeba hołubić, pielęgnować, opiewać, bo kiedy ona w nas będzie zanikać – wcale nie jestem pewien, czy nam jako Polakom uda się przetrwać – mówi Mariuszowi Cieœlikowi poeta, eseista, badacz staropolszczyzny - mówi Krzysztof Koehler.

Plus Minus: Pana ksišżkę "Palus sarmatica" (sarmackie bagno, moczary) wyróżniono nagrodš Identitas, nagrodę Mackiewicza otrzymał w roku 2017 Jacek Kowalski za "Sarmację". Jeœli nawet to zbieg okolicznoœci, to bardzo znaczšcy. Dlaczego ten temat wraca właœnie teraz?

Oczywiœcie można powiedzieć, że doceniono naszš pracę na rzecz przywracania Sarmacji refleksji współczesnej. Zajmuję się tš tematykš od lat 90. Praca ta toczyła się w różnych odsłonach: od doktoratu, przez antologię poezji sarmackiej, eseje, zajęcia na różnych uczelniach (w Polsce i w USA), aż po ten typ hipertekstu, tworzonego dla strony internetowej Muzeum Historii Polski, który ostatecznie przekształcił się w ksišżkę.

Z drugiej strony można powiedzieć, że działanie to miało szerszy kontekst. Wpierw rozmawiało się o Sarmacji w kontekœcie dyskusji o wyborze polskiej tożsamoœ...