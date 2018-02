Tomasz Grzywaczewski. Granice marzeń. O państwach nieuznawanych

W Raszkowie na wzgórzu stojš kamienne mury na planie krzyża. To pozostałoœć po cerkwi prawosławnej, w której Tymofiej Chmielnicki, syn Bohdana Chmielnickiego, miał brać œlub z księżniczkš Ruxandrš, zwanš u nas Roksanš

Henryk Sienkiewicz wprost uwielbiał ten daleki kraniec œwiata nad przepięknie meandrujšcym Dniestrem, gdzie wszystko było dzikie, magiczne, mrożšce krew w żyłach

Witajcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. – Ojciec Marcin uœmiecha się, zatrzymujšc samochód przy lekko pordzewiałej metalowej tablicy informujšcej, że znajdujemy się w rezerwacie rzeki Iagorlîc wpływajšcej w tym miejscu do Dniestru. Jego wody spiętrzone przez hydroelektrownię w pobliskich Dubosarach utworzyły szeroki zalew, który pochłonšł dawnš wieœ Jahorłyk. Ostało się ledwie kilka domów przyłšczonych do wioski Gojany. W XVIII wieku stał w tym miejscu słup graniczny, na którym być może namalowano białego orła i litewskš Pogoń. Na pewno były na nim napisy w trzech językach: polskim, tureckim i łacińskim. Według "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" jeszcze w 1841 roku na murowanym obelisku ustawionym 10 sšżni od brzegu wcišż widoczny był napis "Anno 1703, granica, koniec Polski". To były kresy Kresów. Najdalszy przyczółek cywilizacji łacińskiej, za którš były już tylko Dzikie Pola...