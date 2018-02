Powrót ogoniastego chłopca

Całe pokolenie wychowało się na przygodach Son Goku, ogoniastego chłopca poszukujšcego ze swojš przyjaciółkš Bulmš mitycznych Smoczych Jaj.

Japończycy szybko im nie odpuœcili. Nakręcili grubo ponad 600 odcinków serialu animowanego opowiadajšcego o ich przygodach. Ba, z czasem zajęli się ich potomstwem, a nawet wnukami. Obecnie stworzone przez nich uniwersum jest olbrzymie, a zaludniajš je tak niesamowite postacie, jak bóg zniszczenia Beerus czy różowy demon Bubu.

Wydana niedawno gra "Dragon Ball: FighterZ" to kolejna produkcja umożliwiajšca bohaterom serialu zmierzenie się w ringu. Rozgrywka jest o tyle ciekawa, że gracz wybiera sobie trzy różne postacie. Tworzš one drużynę i podczas walki mogš się płynnie zmieniać. Pozwala to na stosowanie bardziej złożonych taktyk i skuteczniejsze bronienie się przed przeciwnikiem. Oczywiœcie pod warunkiem, że opanuje się wszystkie umiejętnoœci specjalne danej postaci.

"Dragon Ball: FighterZ" nie jest, w przeciwieństwie do niektórych konsolowych bijatyk, gr...