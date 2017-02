Irena Lasota: Kto nie lubi uchodźców i kalek

Nie można lubić ludzkiej biedy. W jednych wywołuje ona współczucie, bezradność i nawet wstyd, że jest jej tyle i że tak mało możemy zrobić, by jej zapobiec. W innych wywołuje irytację, gniew i potrzebę usprawiedliwienia swojej bierności.

Nie dotyczy to tylko uchodźców, o których ostatnio głośno. Wolelibyśmy nie widzieć kalek i umierających z głodu dzieci. Jak wiadomo, w starożytnej Sparcie, gdzie dzieci należały do państwa, a nie do rodziców, kalekie niemowlęta nie miały prawa przeżyć. Dziś nawet jeśli się to praktykuje, to nie wypada o tym mówić. Ale usuwanie niepełnosprawnych sprzed naszych oczu ciągle bywa praktykowane. W Związku Sowieckim po drugiej wojnie światowej były miliony inwalidów. Część lądowała w Gułagu, część w specjalnych koloniach, a ci, którzy mieli szczęście, żyli dzięki pomocy rodzin, czasami latami nie wychodząc na świeże powietrze. Przyjezdnych z Zachodu dziwiło często, że na ulicach Moskwy nie widać wózków inwalidzkich czy ludzi o kulach. Ta tradycja, jak się okazuje, przetrwała do dziś. Gdy kilka tygodni temu Franak Wiaczorka musiał chodzić po Mińsku o kulach, spotykał się z wrogością w kawiarniach, irytacją na ulicach.

Bardziej jeszcze niż inwalidzi oddziałują na nas uchodźcy, zwłaszcza z krajów i terenów ogarniętych wojną. Niektórzy próbują przebić biurokratyczne bariery postawione przez państwo i pomóc choćby jednemu dziecku czy jednej rodzinie, inni przekazują pieniądze i dary, kolejni zaś tłumaczą, dlaczego nas to nie powinno dotykać, dlaczego to nie nasza sprawa. 1 lutego Andrzej Talaga opublikował na łamach „Rzeczpospolitej" artykuł „Nie idźmy drogą Niemiec". Autor uważa za słuszny dekret prezydenta Trumpa ograniczający wjazd do Stanów Zjednoczonych obywatelom siedmiu państw. Jak wiadomo, sędzia federalny unieważnił dekret prezydenta, ministerstwo sprawiedliwości w imieniu prezydenta wniosło w tej sprawie apelację i niezależnie od tego, jaki będzie końcowy wynik – można było zobaczyć, że rzeczywiście w USA funkcjonuje niezależność trzech elementów władzy oraz to, że społeczeństwo jest głęboko podzielone w sprawie imigrantów.