Jan Maciejewski: Miłość po radziecku

Stirlitz często wstępował do tego lokalu. Darzył go sentymentem. To było dziesięć lat temu, czekała go Hiszpania. Dowództwo zorganizowało mu tutaj spotkanie z żoną.

Od tych słów zaczyna się jedna ze scen serialu „17 mgnień wiosny". Standartenführer Stirlitz, a właściwie pułkownik radzieckiego kontrwywiadu Maksym Isajew, nie mógł się spotkać z żoną twarzą w twarz. Zasady bezpieczeństwa pozwalały najwyżej na to, żeby przez kilka minut, siedząc przy osobnych stolikach, nie zamieniając ani słowa, tych dwoje ludzi mogło na siebie popatrzeć. Ta scena trwa około 5 minut, przez ten czas w zasadzie nic się nie dzieje. Akcja toczy się jedynie w spojrzeniach dwójki aktorów. Może właśnie dlatego jest to jeden z najpiękniejszych momentów w historii kina.

Gdyby na podobny zabieg zdecydował się amerykański filmowiec, prawdopodobnie zrobiłoby się nieznośnie kiczowato. Jeżeli za kamerą stałby Polak, po półtorej minuty zaczęlibyśmy pewnie nerwowo patrzeć na zegarek i zastanawiać się, ile to jeszcze może potrwać.