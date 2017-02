Paryż: Brexit i Trump wpływają na francuskie wybory

Brexit i wygrana Trumpa także we Francji wyzwoliły u wielu ludzi przekonanie, że „wszystko jest możliwe, wystarczy się odważyć". Odważyć zwłaszcza na zdelegitymizowanie nieusuwalnych elit, bo ich trwanie u władzy to uzurpacja.

Do finału francuskiego spektaklu wyborczego jeszcze trzy miesiące, a już zaczyna on przypominać widowiska scenarzystów Brexitu i sukcesu Donalda Trumpa. Gwiazdorzy renomowanych trup wrócili za kulisy, bo wygwizdała ich publiczność. Pod ich zastępcami, aktorami drugiego planu, raptem otwierają się zapadnie. Z proscenium wielkie monologi wygłaszają halabardnicy. Widownia, zdezorientowana zwrotami akcji, gubi sens przedstawienia. Zamieszanie sprzyja natomiast suflerom; to profesjonaliści.

Odwołany rewanż

Pomijając rozmaite polityczne drobnoustroje, pod uwagę wypada brać 12 pretendentów do tytułu ósmego prezydenta V Republiki. Z tego tuzina zaś liczyć się będą jedynie kandydaci pięciu ugrupowań. Na razie najwyższe – i rosnące – sondażowe notowania, 25–27 proc., ma Marine Le Pen z Frontu Narodowego. Drugi, z dwu-, trzypunktową stratą, ale też na wznoszącej fali, jest Emmanuel Macron z ruchu En Marche (W Marszu, W Działaniu; bez barwy politycznej).