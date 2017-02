Piotr Świątkowski: Polakom i psom wstęp wzbroniony

Zastanawiali się, co mają zrobić z niewolnikami. Zamknęli do stodoły. Co tu zrobić z Polakami? Wiesz co? Oblać benzyną i spalić.

Władysław Suchy z Parcic pod Czastarami urodził się w 1910 roku. Zapytałem go, jak mu minęło życie.

– Jak życie minęło? Ale mi pan pytanie zadał. Jak kogoś całe życie wszystko drażni, nic się nie podoba, wiadomo, że odpowie: „Źle minęło". Z życiem trzeba się godzić. Pewnie, że wiele razy chciałem inaczej, ale skoro się inaczej nie dało?