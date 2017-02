Tomasz Terlikowski: Wyznawcy laickiego szariatu

Katotalibanem od dawna nazywani są w Polsce konsekwentni i nieukrywający swoich poglądów katolicy. Sam nazywany jestem katoajatollahem, jako rzekomy zwierzchnik wszystkich (lub przynajmniej większości) katotalibów w Polsce.

Tak się jednak składa, że to nie my próbujemy narzucić wszystkim jeden model myślenia, zakazując każdego innego, nie my (jeśli w ogóle można mówić w przypadku środowiska tak różnorodnego, jak polscy, nawet konserwatywni katolicy, o jakimś zbiorowym „my") zamierzamy wyrzucać z pracy wszystkich, którzy myślą inaczej niż dominująca „ortodoksja". Zastępują nas w tym laicyzatorzy spod znaku feminizmu i liberalizmu, którzy nie tylko ogłosili obowiązującą już ortodoksję, ale i wymagają ortopraksji.

I nie jest to przesada. Kilka dni temu na jednym z portali wybuchła afera związana z jednym z warszawskich centrów medycznych, które rzekomo miało mieć średniowieczny charakter. Dlaczego? Bo czterech na pięćdziesięciu tamtejszych ginekologów poinformowało na swoich „zakładkach" pacjentki, że od nich antykoncepcji hormonalnej nie dostaną, bo nie pozwala im na to sumienie i wiedza medyczna. Wydawać by się mogło, że sprawa jest wyjątkowo jasna. Centrum medyczne jest prywatne, lekarze uczciwie ostrzegają, że jeśli ktoś chce otrzymać receptę na antykoncepcję, to nie u niego, więc lepiej się tam nie zapisywać. Wybór jest zachowany, bo poza tą czwórką jest kilkudziesięciu innych, którzy tego typu środki przepisują i inkasują za to grubą kasę (bo nie ma co ukrywać, że choć wizyta kosztuje tyle samo co na przykład przy ciąży, to wypisanie recepty nie wymaga tyle czasu i wysiłku, co jej prowadzenie). Lekarze odmawiający wypisywania antykoncepcji także są chronieni, bo nie muszą za każdym razem tłumaczyć, dlaczego jej nie przepiszą, a jakby tego było mało, kobiety, które nie chcą nieustannie słyszeć pytania, czy nie przepisać im takich środków, mogą wybrać lekarza, który zwyczajnie jej nie przepisuje. Jednym słowem rozwiązanie idealne.