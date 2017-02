Joanna Szczepkowska: Mała wielkość

Zdarzył mi się kiedyś wielomiesięczny epizod wyjazdu do Szwajcarii, gdzie grałam w genewskim teatrze. Siłą rzeczy poznałam też wielu Polaków, którzy tam żyli.

Jednym z nich był wysokiej klasy skrzypek, należący do czołowej orkiestry w Genewie. Zaczęliśmy się często spotykać w grupie emigracji polskiej. Któregoś dnia skrzypek oznajmił, że na kolejnym spotkaniu go nie będzie, bo idzie do szpitala. Nie było okazji, żeby go spytać o powody, ale wyglądał świetnie, można powiedzieć, że tryskał zdrowiem. Jednak na spotkanie przyszedł. Zapytałam go wtedy, czy szpital go szczęśliwie ominął. Nie – odpowiedział – zamieniłem się z kolegą. Poszedł za mnie. Skrzypek od razu przeszedł do innych tematów, więc dość długo nurtowało mnie pytanie o nieznaną mi możliwość odbywania pobytu w szpitalu, na zasadzie nagłych zastępstw.

Wyobrażałam sobie, jak pukam do sąsiada z pytaniem, czy nie mógłby mnie zastąpić, gdybym np. chorowała na grypę albo przy operacji wyrostka. Ale wreszcie dowiedziałam się w czym rzecz. Wszyscy członkowie orkiestry są wolontariuszami. Po prostu dobrym obyczajem jest choć raz w tygodniu odwiedzić szpital i posiedzieć przy chorych, starych, samotnych. Nie był to pomysł odgórny, tylko idea zasiana na jakimś towarzyskim spotkaniu. Próbowałam sobie wyobrazić, jak to możliwe przy napiętym kalendarzu artystów, przy tych trudnościach łączenia życia rodzinnego z próbami, spektaklami, koncertami... Nawet nie myśląc o środowisku artystycznym, też trudno wyobrazić sobie wygospodarowanie czasu na takie cykliczne odwiedziny. A jednak, kiedy w rodzinie ktoś zachoruje, ten czas przecież znajdujemy. Odwiedziny w szpitalu stają się częścią życia i nie cierpi na tym ani praca, ani inne obowiązki.