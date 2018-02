Ks. Robert Skrzypczak: Antykoncepcja – współżycie bez Boga Plus Minus, Mirosław Owczarek

ks. Robert Skrzypczak

Coraz więcej ludzi przyjmuje „postawę antykoncepcyjnš", która z góry zakłada eliminację rodzicielstwa bšdŸ odkładanie go w nieskończonoœć. Co zrobić, by płodnoœć przestała być Ÿródłem obaw?