Poczucie wspólnoty

Ten tekst jest za krótki, żeby opisać wszystko.

Nie jestem naukowcem, a felieton nie jest aktem artystycznym, piszę więc jako osoba prywatna. Siłš rzeczy doœwiadczenia, o których piszę, nie sš objęte zwolnieniem z restrykcji, jakie przewiduje ustawa o IPN. Po wejœciu w życie ustawy nie mam zamiaru zaprzestać opisywania tego, co widziałam i słyszałam.

"Za co szanuję Hitlera – to za to, że wymordował Żydów" – to zdanie powiedział mój dziadek Michał Szczepkowski. Ojciec mojego ojca. Polak od najdalszych pokoleń. Kiedy owdowiał, rodzice zdecydowali, że zamieszka z nami w Warszawie. To zdanie powiedział przy obiedzie i był to ostatni obiad, jaki z nami zjadł, i ostatni dzień w naszym mieszkaniu. Moja matka w milczeniu pakowała rzeczy swojego teœcia. Nie miałam wtedy pojęcia o tym, że ma żydowskie pochodzenie. Do końca życia nie powiedziała mi, że jej matka, a moja babka pochodziła z ortodoksyjne...