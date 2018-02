Wybaczcie i proście o wybaczenie

Drogi Aniele Polaku!

W tych dniach dotarł do nas Twój list, w którym wyrażasz swój wielki niepokój z powodu ostatnich działań prawych i sprawiedliwych oraz piszesz o swych rozterkach w odniesieniu do pogarszajšcych się relacji z narodem wybranym. Między wierszami wyczytujemy, że Twym pragnieniem byłaby ingerencja z góry. Otóż pragnę Ci dobitnie powiedzieć, że żadnych działań nie podejmiemy. Dlaczego? Jak doskonale wiesz, człowiek został obdarzony wolnš wolš. W swoim sumieniu ma rozstrzygać, co jest dobre, a co złe, i podejmować okreœlone decyzje. Następca Siewcy na ziemi, odnoszšc się do różnych sytuacji, nazywa ów proces rozeznawaniem. Wszystko, co dzieje się wokół człowieka, jest konsekwencjš jego decyzji. Niektóre zostanš zweryfikowane niemal natychmiast. Inne zaœ dopiero wtedy, gdy nadejdzie pełnia czasów. Jedyne, co możemy robić, to pokazywać mu pewnš drogę. I ta droga wyraŸnie została okreœlona w Dobrej Nowinie. Innych wskazówek nie ma. Tam ws...