Wilbik. Następczyni Sztaudyngera

Często się zdarza, że to, co tworzymy dla żartu, a może „przy okazji", okazuje się dziełem na tyle wartoœciowym i istotnym, że staje się potem – czasem wbrew woli – naszš specjalnoœciš.

Hans Christian Andersen marzył o karierze aktorskiej, ale to właœnie pisane "przy okazji" baœnie przyniosły mu powszechne uznanie i podziw. Nie wiem, o jakiej karierze marzy Marlena Wilbik, ale będšc sprawnym menedżerem kultury, dawno już zwróciła na siebie uwagę błyskotliwym talentem literackim, wspartym trafnoœciš obserwacji otaczajšcego œwiata i przenikliwš znajomoœciš natury człowieka.

Krótko mówišc, to, co inni opisujš na kilkunastu stronach, ona potrafi zawrzeć w krótkiej jedno- czy nawet półzdaniowej sentencji. Krytycy literaccy zauważyli, że stała się godnš następczyniš słynnego Jana Staudyngera, i nie ma w tym cienia przesady. Co więcej, trzeci tomik Wilbik pt. "Wianek" przekonuje, że jej fraszkopisarska pasja nie jest zjawiskiem sezonowym czy przypadkowym.

Tematyka tych fraszek jest szeroka jak œwiat. Zawsze działajš na wyobraŸnię. I s...