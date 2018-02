Adam Horowski. Pasjonujący przewodnik po kinie postapokaliptycznym

Plus Minus

Nie wiemy jeszcze, jak będzie wyglšdał koniec œwiata, ale domyœlamy się już, co wydarzy się potem.

Opowiadajš o tym filmy postapokaliptyczne, które szerokim strumieniem płynš do kin i wirtualnych wypożyczalni. Adam Horowski, poznański bloger i pasjonat kina, podjšł się zadania skatalogowania i opisania najważniejszych tego typu produkcji. Pierwszy tom leksykonu wydał własnym sumptem w twardej okładce, na wysokiej jakoœci papierze. Przyjemnie bierze się go do ršk. A jeszcze przyjemniej czyta.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Niecałe dwieœcie pozycji ułożono w kolejnoœci alfabetycznej, od A do O. Znalazły się wœród nich zarówno doskonale znane produkcje, jak i tytuły niszowe, kojarzone jedynie przez miłoœników gatunku. Sš filmy, seriale, krótkometrażówki, tytuły nowe i stare. "Matrix" braci Wachowskich czy "Ludzkie dzieci" Alfonso Cuaróna sšsiadujš tu więc z "Barbarzyńskš nimfomankš w piekle dinozaurów" Bretta Pipera z 1990 roku czy "Duchami powietrza, gremlinami chmur" Alexa ...