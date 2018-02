„Nowy autorytaryzm”. Czy Gdula trafi do umysłów elity

Polscy badacze uprawiajš tym ostrzejszš publicystykę, im mniej danych posiadajš na poparcie swoich tez.

Ksišżka "Nowy autorytaryzm" Macieja Gduli to chlubne odstępstwo od tej reguły. Oczekujšcy nowej jakoœci w życiu publicznym czytelnik powinien trzymać kciuki, żeby to syntetyczne opracowanie raportu "Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta" trafiło nie tylko do lewicowego odbiorcy, do którego adresuje swojš ksišżkę Gdula, ale i do całej zamkniętej we własnej bańce salonowej elity.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że liberalne elity obraziły się na Polaków. Pomimo kryzysów, w jakie wpadała partia rzšdzšca, ci dalej obdarzajš jš sondażowym poparciem. Polakom dostaje się za to rykoszetem; obrywajš za rzekomo tajonš ksenofobię i skrajny nacjonalizm. Gdula przestrzega, że takie podejœcie do niczego nie prowadzi. Bez zrozumienia, jacy Polacy sš, a przede wszystkim – jacy chcieliby być, politycy nigdy nie sfor...