Artur Bartkiewicz: Jak elity bały się ludu czyli krótka historia pogardy Agacie Młynarskiej nie podobał się sposób, w jaki Polacy odpoczywajš nad Bałtykiem. Fotorzepa, Jerzy Dudek

Już Józef Piłsudski miał mawiać, że Polacy to „naród wspaniały, tylko ludzie k...y", we właœciwy sobie, dosadny sposób wyrażajšc ambiwalentny stosunek polskiej elity do ludu, któremu przyszło jej przewodzić.