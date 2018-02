Skąd się wzięła Kasztanka, ukochana klacz Marszałka?

Niewysoki, płochliwy, choć nadzwyczaj urokliwy koń został jednym z symboli niepodległej Polski. Kasztanka była tak mocno przywišzana do Piłsudskiego, że „poza swoim panem nikogo innego nie uznawała".

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 r. z krakowskich Oleandrów ruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa. Wielu żołnierzom brakowało pełnego umundurowania, nie mówišc już o posiadaniu koni z odpowiednim wyposażeniem. W drodze do Kielc pododdział zatrzymał się w Miechowie, skšd postanowiono rozesłać patrole w stronę pobliskich miejscowoœci. Jeden z nich trafił do Czapli Małych – majštku hrabiego Eustachego Romera. Na fali rozbudzonych uczuć patriotycznych właœciciele postanowili ofiarować przybyłym do nich strzelcom kilka koni.

Jednym z nich była to niewysoka, choć nadzwyczaj urokliwa cztero- lub pięcioletnia jasnokasztanowata klacz. Dolnš częœć jej nóg zdobiły białe plamy, dzięki którym z łatwoœciš można było jš odróżnić od innych koni w oddziale. Dumna i szlachetna klacz od razu przypadła Józefowi Piłsudskiemu do gustu. Problemem było tylko jej imię – Fantazja. Marszałek się zastanawiał, jak człowiek, który ma poprowadzić Polskę ku niepodległoœci, miałby dosiadać Fantazji, dlatego też szybko nazwał jš po swojemu. Klacz przeszła więc do historii jako Kasztanka, a dziœ wymieniamy jš jednym tchem obok innych słynnych wierzchowców: Bucefała Aleksandra Macedońskiego, Marengo Napoleona Bonapartego czy Pałasza Jana III Sobieskiego.

Niezwykła więŸ

Piłsudski szybko się przekonał, że nie tylko imię konia było kłopotliwe. Otóż przyzwyczajony do wiejskiego życia na wsi koń był po prostu płochliwy. Kasztanka bała się huku artyleryjskiego, a nawet wiwatujšcych tłumów przy drogach, którymi przemieszczali się żołnierze Pierwszej Kadrowej.

Piłsudski miał nadzieję, że koń nabierze krzepy. Nic jednak bardziej mylnego. „Kasztanka już na most na Dunajcu, podziurawiony przez wybuchy, kręciła głowš, uważajšc, że jest zanadto niebezpieczny dla jej szanownego istnienia. (...) Szła przez szpaler ludzki ostrożnie, nieledwie zatrzymujšc się co parę chwil. Czułem pod sobš, jak to nieszczęœliwe stworzenie szukało ucieczki" – wspominał moment wkroczenia do Nowego Sšcza Piłsudski w ksišżce „Moje pierwsze boje". Mimo to Kasztanka przeszła z nim póŸniej cały szlak bojowy I Brygady.

Skšd ta niezwykła więŸ, która przetrwała lata? We „Wspomnieniach" Aleksandra Piłsudska tak pisała o przywišzaniu swego męża do Kasztanki: „Trudno było patrzeć bez wzruszenia, kiedy na powitanie pieœciła jego rękę miękkimi wargami i szyjš ocierała się o jego plecy". Klacz była tak przywišzana do Piłsudskiego, że „poza swoim panem nikogo innego nie uznawała", a Marszałek bardzo sobie cenił to oddanie Kasztanki.

Po wojnie polsko-bolszewickiej oddał jš pod opiekę 7. Pułku Ułanów Lubelskich stacjonujšcego w Mińsku Mazowieckim. Tam Kasztanka doczekała się nawet potomstwa: klaczy Mery, nazwanej na czeœć rzeki przepływajšcej przez rodzinny majštek Piłsudskiego w Zułowie, oraz ogiera Niemena, który w przyszłoœci miał zastšpić matkę i stać się koniem wierzchowym Marszałka. Okazało się jednak, że po matce odziedziczył jedynie szlachetnš posturę, a na co dzień był nadzwyczajnie leniwy. Żadne ze Ÿrebišt nie zauroczyło Piłsudskiego w ten sam sposób, co matka.

Ostatnia defilada

W międzywojniu Kasztanka stała się jednym z symboli niepodległej Polski. Dlatego też niezwykłš popularnoœciš cieszyły się wszelkiego rodzaju portrety konne Marszałka. Najbardziej znane wykonał Wojciech Kossak. Otrzymywał on tyle zamówień na kolejne obrazy wodza, dosiadajšcego swojej ulubionej klaczy, że był zmuszony przekazywać częœć pracy innym artystom.

Kasztanka towarzyszyła Marszałkowi w czasie obchodów jego urodzin, czasami także w czasie pobytu w Sulejówku. Była również jego nieodłšcznš towarzyszkš podczas każdej defilady wojskowej odbywajšcej się w Warszawie. Jednak trwało to tylko do 11 listopada 1927 r., kiedy Józef Piłsudski po raz ostatni dosiadł publicznie Kasztanki. W tydzień po uroczystoœciach znalazła się w pocišgu, który miał jš odwieŸć do stajni w Mińsku Mazowieckim. Do dziœ nie jest do końca jasne, co stało się w czasie tego transportu.

Poszlaki wskazujš, że klacz prawdopodobnie nie została odpowiednio zabezpieczona na czas podróży. Przez to niedopatrzenie koń miał trudnoœci z utrzymaniem równowagi, przemieszczał się po wagonie, a być może kilkakrotnie upadał. Faktem jest, że Kasztanka po przewiezieniu do siedziby pułku ułanów nie była już w stanie się podnieœć.

Rannym koniem natychmiast zajšł się miejscowy weterynarz. Dodatkowo sprowadzono dwóch innych specjalistów z Warszawy. „Badanie wskazuje znieczulenie i bezwład całych tylnych partii ciała. (...) Z żalem patrzymy w błyszczšce oczy klaczy, wyrażajšce cierpienie" – wspominał po latach pułkownik Konrad Millak, jeden z weterynarzy wojskowych ratujšcych klacz. Ostateczna diagnoza wskazywała na pęknięcie dwóch ostatnich kręgów grzbietowych.

Kasztanka padła nad ranem 23 listopada 1927 r., zaledwie dwa tygodnie po swojej ostatniej defiladzie. Józef Piłsudski bardzo przeżył tę stratę. Zlecił nawet przeprowadzenie autopsji konia, a winš za œmierć swojego konia obarczył dowódcę 7. Pułku Ułanów Lubelskich, pułkownika Zygmunta Piaseckiego. Wojskowy dostał zakaz wstępu do Belwederu.

„Poznaję to bydlę"

Powszechnie uznano, że koń, który towarzyszył Piłsudskiemu w tak wielu bojach, powinien zostać odpowiednio uczczony. Postanowiono, że skóra Kasztanki zostanie wypchana, a pozostałe szczštki spocznš przed budynkiem dowództwa ułanów w Mińsku Mazowieckim. Wypchanie cienkiej, gładkiej skóry końskiej wymagało niezwykłej precyzji. Trudnego zadania podjšł się jeden z preparatorów, o którym niewiele wiemy – poza tym, że miał otrzymać za to zadanie półtora tysišca złotych.

Efekt jego prac nie był jednak zadowalajšcy. Pułkownik Millak zapamiętał, że wypchana trocinami klacz wyglšdała doœć karykaturalnie – miała duży łeb osadzony na cienkiej szyi, nienaturalnie okršgły tułów i nadzwyczaj szczupłe, pozbawione mięœni nogi. „Wszystko to dawało obraz bardzo daleki od szlachetnych linii pokroju Kasztanki za życia. Właœciwie jedynie umaszczenie mówiło o jej wyglšdzie" – zanotował we wspomnieniach.

Dodatkowo Millak pisał o przykrym incydencie przy odbiorze wypchanej już klaczy. Preparator, znajšc przywišzanie Marszałka do konia, mimo Ÿle wykonanej pracy miał zażšdać dwukrotnej zapłaty...

Kasztanka – już jako eksponat muzealny – stanęła w Centrum Szkolenia Weterynaryjnego, a póŸniej w warszawskim Muzeum Wojska Polskiego. Po œmierci Piłsudskiego w 1935 r. Trafiła zaœ do Belwederu, gdzie pozostała już do wybuchu wojny. Gdy Niemcy wkroczyli do Polski przeniesiono jš do magazynu Muzeum Narodowego.

Pozostawiona bez jakiejkolwiek opieki konserwatorskiej, narażona na działanie wilgoci i podgryzanie przez mole, mimo wszystko przetrwała do końca wojny. Jednak jej los został przesšdzony jeszcze we wrzeœniu 1945 r.

„Poznaję to bydlę, już mnie raz kiedyœ kopnęło, nie ma potrzeby tych szczštków przechowywać" – miał powiedzieć wizytujšcy muzeum dowódca Armii Ludowej, marszałek Michał Rola-Żymierski. Niegdyœ zwišzany z legionami wojskowy, jeszcze przed wojnš został zdegradowany i skazany za nadużycia finansowe przy dostawach dla armii. Wtedy też zwišzał się z komunistami. Nowa władza, którš reprezentował Żymierski, nie akceptowała pamištek, które mogły być symbolem Polski międzywojnia czy dziedzictwa Józefa Piłsudskiego. Wypchanš Kasztankę wyniesiono z magazynu i zniszczono przed budynkiem muzeum.