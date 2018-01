Autonomiczni nacjonaliści. Poznajcie prawdziwych radykałów

Hasło „Czysta krew, trzeŸwy umysł” z ostatniego Marszu Niepodległoœci w Warszawie to w istocie wezwanie do... abstynencji

W polskim œwiatku nacjonalistycznym prym wiodš już nie skinheadzi, lecz „autonomiœci". A mediom, które tego nie rozumiejš i rytualnie wcišż potępiajš ich wszystkich jako miłoœników Hitlera, grozi, że nie dostrzegš w porę niebezpiecznych, antysystemowych ruchów.

W ogólnonarodowym seansie potępienia dla grupki nacjonalistów ze Œlšska, których godne pożałowania harce ujawnili dziennikarze "Superwizjera" TVN, umyka nam fakt, że tradycyjni neonaziœci, hajlujšcy skinheadzi odwołujšcy się do Adolfa Hitlera, to dziœ jedynie archaiczny folklor. Znana z lat 80. i 90. XX w. stara szkoła "skinowania" niewiele ma wspólnego ze współczesnym radykalnym nacjonalizmem, który jest dużo bardziej skomplikowany, niż chcieliby tego dyżurni antyfaszyœci, od lat walczšcy z tymi samymi kliszami.

Poznajcie naprawdę niebezpiecznych radykałów. We Francji nazywa się ich identytarystami, w Polsce znani sš jako autonomiczni nacjonaliœci. To prawdopodobnie najprężniej rozwijajšca się radykalna siła polityczna w Europie. Co więcej, obrali ponadnarodowe cele i potrafiš prężnie współpracować. To oni stojš za najbardziej kontrowersyjnymi...