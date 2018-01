Korona królów jak Gra o Tron z papieru

Serial „Korona królów" miał wszelkie podstawy, by osišgnšć sukces. Czy faktycznie brakuje w Polsce dobrych, wypróbowanych aktorów, sprawdzonych scenarzystów i utalentowanych reżyserów?

"Korona królów" to bardzo słaby serial historyczny. Piszę to z przykroœciš, bo wcale nie musiało tak być, nawet zakładajšc ewidentne niedostatki finansowe. Nikt przecież o zdrowych zmysłach nie oczekiwał od dzieła wyreżyserowanego przez Wojciecha Pacynę i Jacka Sołtysiaka, "pod opiekš" scenariuszowš Ilony Łepkowskiej, że będzie to polska "Gra o tron" czy "Wspaniałe stulecie". Wystarczyło, że "Korona królów" choć trochę zbliżyłaby się poziomem aktorstwa i dramaturgicznej intrygi do nakręconych w 1988 roku "Królewskich snów". To jasne, że historyczna produkcja nie może być naukowym elaboratem, ale musi "dać się oglšdać". Powinna też przykuwać uwagę. Tymczasem w omawianym serialu mamy deklamowane dialogi, w większoœci papierowe role, a przede wszystkim doskwierajšcy brak filmowych emocji.

Głód historii

Na wstępie zaznaczę, że nigdy nie ...