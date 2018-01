Andrzej Friszke: Sprawa jedenastu. Uwięzienie przywódców NSZZ Solidarność i KSS KOR

Władze PRL odmówiły wstępu na proces przywódców KOR zachodnim dziennikarzom. Wydarzenie to zostało jednak zauważone oraz skomentowane w całej Europie i w najważniejszych pismach amerykańskich. Rozgłos nadała mu też Stolica Apostolska.

Wraz ze zbliżaniem się daty procesu do władz zaczęły spływać wnioski o dopuszczenie obserwatorów na rozprawę. 28 czerwca do MSZ nadeszła depesza z ambasady w Paryżu z informacjš, że o wizę aplikuje Béatrice Deryng, adwokat zwišzana z Amnesty International. Zamierza przyjechać do Polski 12 lipca na 30 dni na proces Kuronia i innych. Z zagranicy wpłynęło także pismo Catherine Jaccottet, adwokat ze Szwajcarii, delegowanej przez Szwajcarskš Unię Zwišzków Zawodowych jako obserwator procesu.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wœród instytucji polskich jako pierwsza, 4 lipca, zwróciła się do sšdu redakcja "Tygodnika Powszechnego", proszšc o akredytację na procesie dla Ewy Berberyusz. OdpowiedŸ przewodniczšcego Sšdu WOW była odmowna, "ze względu na ograniczonš iloœć miejsc na sali rozpraw". O umożliwienie przedstawicielom Prymasowskiego Komitetu Charytatywno-Społecznego obecnoœci na pro...