Marek Wrzosek: Wojny przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne

Konflikt hybrydowy to połšczenie czterech odmian zagrożenia – tradycyjnego (regularnego), nieregularnego, terroryzmu i technologii informacyjnej. I z takš wojnš mamy do czynienia na Ukrainie.

Wojna i pokój sš zjawiskami, które towarzyszš ludziom od zarania dziejów. Ta powszechnie akceptowana teza nie budzi wštpliwoœci, ale sprawia, że otwierajš się nieznane obszary w interpretacji faktów i zjawisk kształtujšcych nowe oblicza wojny i pokoju. W historii œwiata okresy pokoju przeplatajš się z czasami wojny. To kolejny prawdziwy wniosek dostrzeżony już w minionym wieku. Wniosek, który stanowi podstawę do czynionych obecnie wielu uogólnień zwišzanych z okreœleniem czasu trwania konfliktu zbrojnego i jednoczeœnie czasu trwania pokoju. W tym kontekœcie powstaje problem – jak okreœlić sytuację na Ukrainie, gdzie na wschodzie kraju trwa wojna, a na zachodzie jest pokój. Pojawia się zatem pytanie o czas trwania stanu wojny i pokoju. Ukraina to nie jest jedyny wypadek koegzystencji wojny i pokoju – Irak, Afganistan, Mali, Nigeria, Syria to państwa, w których można obserwować omawiane zjawisko.