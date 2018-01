Tomasz Terlikowski: Etyka, solidarność z uchodźcami i histeria

Debata na temat przyjmowania migrantów i uchodŸców przez Polskę, a szerzej także przez całš Europę, toczy się, niestety, w atmosferze histerii i nieustannego moralnego szantażu.

Eksperci, biskupi, proimigracyjni politycy nakręcajš emocje, przekonujš, że każdy, kto wskazuje na problemy zwišzane z masowš migracjš i zmianš tożsamoœci społeczeństw jest w gruncie rzeczy złym człowiekiem, dla którego własne bezpieczeństwo jest ważniejsze niż obowišzek altruizmu (swojš drogš nie istnieje nic takiego jak obowišzek altruizmu, a już w ogóle nie można go odnieœć do społeczeństw), a do tego wszystkiego używajš nieistniejšcych zasad i norm moralnych.

Warto więc trochę tę dyskusję uporzšdkować i wykazać, że przynajmniej częœć z norm moralnych, które rzekomo majš nas zobowišzywać do przyjmowania migrantów czy nawet uchodŸców, w istocie nie istnieje albo sš one sformułowane tak, że wcale nie wynika z nich obowišzek przyjmowania przez państwa europejskie każdego, kto przedostanie się przez morze do jednego z krajów Unii...