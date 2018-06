Pietryga: RODO nie zatrzyma kultury konsumpcji

Nawet trudno sobie wyobrazić, jak bardzo właściciele kancelarii prawnych, firm doradczych i szkoleniowych są wdzięczni unijnym urzędnikom, którzy wymyślili RODO. Dla nich bowiem nowe prawo to prawdziwe eldorado.

Szkoleniowy hit sezonu 2017/2018, bo musieli dostosować się do niego wszyscy – i wielki koncern, i prowadzony metodą chałupniczą mały internetowy sklep. Usługi doradcze nie miały granic: od prostego informowania o zmianach, szkolenia klientów, opracowywania procedur wewnętrznych i analizy umów pod kątem RODO po audyty z prawdziwego zdarzenia. Przykładowo w firmie zatrudniającej 1000 osób taki audyt trwał średnio dwa tygodnie.

Czytaj więcej:

RODO? Rysunki przedszkolaków na wszelki wypadek niepodpisane

Poniżej dalsza część artykułu

Szkoleniowe sale pękały w szwach. Bo z nowym prawem nie ma żartów. Za zaniedbania grożą kary sięgające nawet 20 mln euro.

Jednocześnie wokół RODO wytworzyła się szybko atmosfera politycznej poprawności. Coś w rodzaju zbiorowego przekonania o bezdyskusyjnej słuszności zmian, uzasadniana przez nowych ekspertów i znawców ochrony danych. Bo jak bez unijnych przepisów żyć i nie zginąć w erze globalizacji, coraz bardziej agresywnego marketingu wielkich koncernów? W czasach bezkarnego wielkiego brata w internecie, który przez portale społecznościowe, algorytmy łatwo obserwuje, co jemy, w co się ubieramy, jak i z kim śpimy, co lubimy, a czego nie?

RODO miało być wybawieniem, próbą przywróceniem kontroli, społecznego ładu. Miało być okrzykiem „dość!” rzuconym ekspansywnemu, pozbawionemu skrupułów światu ciągłej sprzedaży, przypomnieniem, że w tym wszystkim jest nie tylko „konsument”, ale też „człowiek- konsument”, z wolnością wyboru.

Tyle że jeśli przyjrzymy się temu wszystkiemu z bliska, z perspektywy zwykłego człowieka, konsumenta, jego ochrony, niewiele się zmieniło. RODO nie zatrzyma pędzącego świata sprzedaży. Nie zatrzyma kultury konsumpcji, w której człowiek zgadza się być zwierzyną łowną, atakowaną zewsząd przez coraz bardziej wyrafinowany, szyty na miarę marketing. To składowa konsumpcyjnego modelu życia, który przyjęliśmy z wszystkimi dobrodziejstwami i zagrożeniami. Nie ma od niego ucieczki, chyba że na odludzie odcięte od normalnego świata.

Więcej w najbliższym Plusie Minusie. W kioskach od 30 czerwca.

https://prenumerata.rp.pl/plusminus